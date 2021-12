Grêmio solicita retorno e Juninho Capixaba não seguirá no Bahia em 2022

Em fim de contrato com o Bahia, o lateral esquerdo Juninho Capixaba não vai permanecer no tricolor em 2022. De acordo com apuração do CORREIO, o Grêmio, clube com o qual o jogador tem contrato, pediu o retorno de Capixaba.

Formado nas categorias de base do Bahia, Juninho encerra em 2021 a segunda passagem pelo tricolor. Ele foi contratado no início de 2020 por empréstimo junto ao Grêmio e renovou o vínculo na temporada seguinte.

Em 2021, Juninho oscilou entre a reserva e a titularidade na lateral esquerda, mas desde a chegada de Guto Ferreira, na reta final do Brasileirão, ele passou a jogar na segunda linha, formando o trio de ataque com Raí Nascimento e Gilberto.

Na atual temporada, Juninho disputou 40 jogos pelo Bahia, marcou três gols e deu quatro assistências. Juntando todas as passagens pelo tricolor, o lateral soma 117 partidas pelo Esquadrão.

Sem Juninho Capixaba, o elenco do Bahia passa a contar com Matheus Bahia e Mayk como opções de lateral esquerdo com contrato para o próximo ano.