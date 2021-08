Grêmio x Bahia: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Em momento delicado no Campeonato Brasileiro e sem ganhar há seis partidas, o Bahia tem um desafio diante do Grêmio neste sábado (21), fora de casa. O tricolor precisa do triunfo para se afastar da zona de rebaixamento. O time será comandado pelo técnico interino Bruno Lopes, afinal, o argentino Diego Dabove só encontrará a equipe após a partida. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre gaúchos e baianos terá transmissão exclusiva do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Ruan, Kannemann e Cortez; Lucas Silva e Villasanti; Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Borja. Técnico: Felipão

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Mugni e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Bruno Lopes (interino)

Arbitragem

Caio Max Augusto Vieira apita o jogo, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (Trio do Rio Grande do Norte). O VAR terá Rodrigo Nunes de Sá (Rio de Janeiro)