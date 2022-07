Gretchen afirma que não deixará herança milionária aos sete filhos: 'Gasto tudo'

Indo contra todas as tradições, Gretchen afirmou que não dará tudo de mão beijada aos filhos. Durante entrevista ao programa Foi Mau, do canal Rede TV!, a dançarina, que recentemente entrou em polêmica por causa dos peitos peludos, revelou que todo o valor que tem na conta, será torrado antes de morrer e não vai deixar nada para os sete herdeiros.

Atualmente casada com o saxofonista Esdras de Souza, a eterna rainha o bumbum deixou claro a sua vontade durante a entrevista. "Gasto tudo. Às vezes, reúno eles e falo: 'Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo'", disse.

De acordo com Gretchen, que fez harmonização facial há pouco tempo, sua fortuna está avaliada em R$ 2 milhões de reais e, a fim de evitar brigas, a musa dos anos 80, vai torrar todo o dinheiro. Ainda no programa, a dançarina contou que, atualmente, sua carreira está muito melhor, principalmente com a ajuda dos três milhões de seguidores.

"Antigamente os programas de televisão não tinham esse tempo todo que estamos tendo, eram dez minutos de entrevista, musical e, pronto, vai embora. Então, eu era conhecida como a mulher que 'casa várias vezes', que 'não para com marido nenhum' e que 'rebola'", avaliou.