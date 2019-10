'Greve da PM' é termo mais buscado no Brasil nas últimas 24 horas

"Greve da PM" é o termo cuja busca mais cresceu nas últimas 24 horas em todo o Brasil. O levantamento, feito pelo Google Trends, aponta que, depois que um grupo de policiais militares da Bahia decretou greve, no final da tarde desta terça-feira (8), as pesquisas por "greve da PM" subiram 4.100% em todo o Brasil.

Na Bahia, onde as buscas superam os outros estados em 23 vezes, a alta no interesse pelo termo cresceu 5.000% em um dia. Significa que todos os termos de busca em ascenção no estado têm relação com a greve. Embora o movimento seja restrto à Bahia, houve pesquisa em todos os estados brasileiros.

VEJA TUDO O QUE SE SABE SOBRE A GREVE DE GRUPO DE PMS NA BAHIA

Junto com as buscas pela greve, também ganharam destaque, apontam dados do Google Trends, as buscas voltadas para as consequências da greve. Todo mundo quer saber "como fica" alguma coisa e o campeão é o transporte público em Salvador, depois em Feira de Santana.

Quem pesquisa também quer saber como ficam o concurso da PM, o funcionamento de bancos e outros serviços e até o 'clima' na cidade. Veja os mais buscados:

1. Como ficam os ônibus em Salvador com a greve da polícia?

2. Como ficam os coletivos de Feira de Santana com a greve da Polícia?

3. Como fica o concurso com a greve da PM?

4. Como ficam as escolas com a greve da PM?

5. Como fica o funcionamentos dos bancos com a greve da PM?

6. Como fica Salvador quando a polícia fica em greve?

8. Como fica o governo com a greve dos militares?

9. Como fica o comércio com a greve da polícia?

10. Como ficam os Correios com a greve da PM?