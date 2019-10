Greve da PM: policiamento é reforçado em Feira de Santana

A segurança tem sido reforçada na cidade de Feira de Santana desde esta quinta-feira (10), quando três unidades da Polícia Miitar da Bahia se juntaram às quatro companhias já existentes no municípios, totalizando sete grupamentos nas ruas e distritos. De acordo com Governo do Estado, o município ganhou unidades do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e de Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe).

"O nosso policiamento se encontra normalizado nos 99 municípios da região leste. Em Feira de Santana, nós ainda contamos com o apoio das forças especializadas para que o comércio e o transporte continuem funcionando normalmente. Em caso de qualquer ameaça à ordem pública, o cidadão pode nos procurar. Os crimes acontecidos estão sendo devidamente investigados, com o apoio da Polícia Civil", explicou o comandante de policiamento da região leste, coronel Luziel Andrade.

Ainda conforme o coronel, está em andameto a investigação dos homicídios registrados nos últimos dois dias no município. Andrade acrescentou que os crime foram cometidos por indivíduos a bordo de um mesmo veículos. A polícia obteve imagens e informações que já estão sendo investigadas pela Polícia Civil.