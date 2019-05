Greve: Justiça determina que governo volte a pagar salários de professores da Uneb

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), através do desembargador Jatahy Júnior, determinou que o governo da Bahia pague os salários dos professores da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) que estavam suspensos por conta da greve da categoria.

Os docentes entraram em greve no dia 8 de abril por falta de repasse às universidades estaduais, e o governador Rui Costa decidiu cortar o salário dos professores.

Uma proposta de 900 vagas de promoção aos docentes chegou a ser proposta pelo governador aos reitores, mas não foi bem recebida pelos professores.

Na liminar concedida pelo desembargador Jatahy Júnior, relator do caso no TJ-BA, ele determina que o governo pague o salário do mês de abril de 2019 e meses subsequentes corrigidos e atualizados. "Bem como que se abstenham de efetuar o desconto dos dias parados, em virtude de deflagração de movimento grevista pelos docentes, efetivos ou temporários", diz a decisão.

Um mandado de segurança foi impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb).

As quatro universidades estaduais estão em greve. São elas: a Universidade Estadual da Bahia (Uneb), a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), a Universidade Estadual do Sudoeste (Uesb) e a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A decisão vale apenas para a Uneb.

Outros sindicatos de professores entraram com mandados de segurança na Justiça. Ao contrário do que ocorreu com a Uneb, a da Uefs foi negada.

A liminar da Justiça baiana para a Uneb também determinou que o Planserv volte a atender os professores.

Na decisão, o desembargador destaca que as universidades estão mantendo as atividades essenciais e "a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade" e argumentou que o corte do governo foi realizado de forma "indiscriminada".

Ainda estão funcionando os serviços de saúde, laboratórios, bancas de mestrado e doutorado agendadas previamente, a Reitoria e as Pró-Reitorias, além de parte da atividade de pesquisa e extensão.

"Todas as Associações de Docentes entraram com os seus pedidos. A nossa, o desembargador decidiu favoravelmente. Nós tivemos a informação de que a da Uefs teve uma negativa, mas mesmo assim eles continuam em greve", explicou a diretora executiva da Aduneb, Lílian Marinho.

Lilian destacou que a luta dos professores é para uma universidade "gratuita, inclusiva, popular e de qualidade".

"Há uma sensibilidade à nossa causa dentro da base do governo, inclusive. Isso nos ajuda. Nós ficamos um pouco aflitos com o corte dos salários, mas continuamos em greve porque sabemos que ela é legal", comentou.

A professora destacou que as aulas que não estão sendo dadas no período serão repostas posteriormente. "Nós não vamos ganhar sem trabalhar", ressaltou.

Nessa terça-feira (7), os professores da Uneb farão um ato público e audiência sobre a crise das universidades estaduais.

O ato será realizado às 8h no Centro Administrativo da Bahia (CAB). De tarde, uma assembleia será realizada na parte da tarde, às 14h30 no Campus I da Uneb.

"Teremos uma Assembleia em que devemos confirmar a continuidade da greve até que o governo sente para negociar", destacou a diretora da Aduneb.

Em nota, a Secretaria de Comunicação informou que o Governo, através da Procuradoria Geral do Estado, ainda não foi notificado sobre a decisão judicial.

Veja os argumentos dos professores para a greve: