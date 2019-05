'Grey's Anatomy' amplia recordes com nova renovação por mais 2 anos

Uma das séries mais queridas da TV, o drama médico "Grey's Anatomy" foi renovado por mais dois anos e terá as 16ª e 17ª temporada garantidas, de acordo com a Variety.

A renovação aumenta dois recordes que já eram de "Grey's". Com 17 temporadas, é a série mais longeva da história da ABC e também a maior produção de tema médico na TV americana, superando "ER: Plantão Médico".

Também foi renovado o spin-off de "Grey's Anatomy", "Station 19", que acompanha um esquadrão de bombeiros. A série está entrando na terceira temporada e tem no comando Krista Vernoff, que trabalha também em "Grey's".

Outra produção de Shonda Rhimes, "How To Get Away With Murder", também foi renovada. A série traz Viola Davis no papel principal de uma advogada em meio a crimes. Agora, a série vai para a sexta temporada.

Mesmo continuando presente na ABC, e com destaque, Rhimes não é mais exclusiva do canal. No ano passado, ela assinou um contrato com a Netflix e está desenvolvendo oito títulos para o serviço - nenhum deles estreou até agora.