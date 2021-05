Gringo Cardia assina curadoria de museu no Pelourinho

Gringo Cardia (divulgação)

A relação de Gringo Cardia com Salvador segue intensa. Depois de assinar a curadoria do memorial de Jorge Amado e Zélia Gattai, no Rio Vermelho, do Museu da Casa do Carnaval e a implementação da Cidade da Música – que será inaugurada esse ano, no Casarão de Azulejos Azuis, localizado na Praça Cayru, no bairro do Comércio -, o artista, cenógrafo, diretor de arte e arquiteto terá mais um museu seu com sotaque baiano: a Casa das Ialorixás, equipamento que contará a história do candomblé e ficará no lugar onde nasceu Mãe Stella de Oxóssi, ao lado do Solar Ferrão, no Pelourinho. O projeto ainda está em fase inicial e possui participação do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e da Secretaria da Cultura do Estado (Secult).

Com mais de 300 projetos implementados ao redor do mundo, Gringo vai atender a um pedido de Mãe Stella de Oxóssi, líder religiosa que faleceu em 2018, aos 93 anos: “Ela sempre me pediu isso, que eu tinha que ser uma pessoa que ajudasse o candomblé a preservar a sua história. Será um lugar para falar da importância delas (da mães de santo) na história da Bahia, de Salvador, que é uma cidade mãe. Será um lugar para preservação dessa memória”. O complexo cultural contará com jardim especial, centro de documentação e cinema (onde serão exibidos filmes antigos).

Cris Visnevski (divulgação)

Alto padrão

O cosmopolitismo é uma das marcas registradas do trabalho da relações públicas e executiva de marketing Cris Visnevski. Com quase duas décadas de experiência na área, a baiana contabiliza passagens por metrópoles como Londres, Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro - lugares onde aperfeiçoou as habilidades de relacionamento, através do contato com as mais diversas culturas e situação da vida cotidiana. A executiva, apaixonada pela Bahia, se prepara para um novo desafio: lançar uma agência de turismo receptivo de alto padrão, que promete oferecer uma gama de experiências únicas e exclusivas, para aqueles que pretendem desbravar os recantos baianos. Na nova empreitada, Cris conta com a parceria de Germán Carmona, conceituado executivo da área de turismo com 13 anos de atuação no Brasil e na Europa. “A proposta é assessorar e atender os clientes de uma forma ampliada, com roteiros personalizados de hospitalidade, gastronomia, passeios e experiências que integrem o calendário religioso e festivo”, nos disse Cris, que até esse ano esteve à frente da área de relacionamento do Hotel Fasano de Salvador.

Leda Catunda (Ding Musa/divulgação)

Exposição

A exposição Outonos, de Leda Catunda, acaba de entrar em cartaz na Paulo Darzé Galeria de Arte, no Corredor da Vitória, em Salvador. A mostra, que pode ser conferida de forma presencial ou através da internet, reúne trabalhos criados pela artista visual em 2020 e 2021. Leda Catunda é considerada um dos maiores talentos surgidos no âmbito da Geração 80, explorando os limites entre a pintura e o objeto.

Leopoldo Leão (Max Haack/divulgação)

Pandemia altera rotina de residenciais

Desde o início da pandemia, os condomínios de alto luxo ao redor da capital baiana vivem um boom imobiliário sem precedente. Pensando nisso, a Leão Engenharia vai lançar um condomínio farm no Litoral Norte. Com projeto do arquiteto Sidney Quintela, o empreendimento irá unir a atmosfera do campo com a agitação de Praia do Forte. “Teremos, além de uma trilha para cavalos com acesso aos lotes, dois grandes clubes dentro do empreendimento: um clube hípico e um clube temático com toda estrutura de lazer”, nos disse Leopoldo Leão, sócio da construtora.

Destinos baianos

O Alô Alô Bahia vai iniciar uma série de viagens para desbravar os encantos da Bahia. A primeira, neste fim de semana, será para Boipeba, ilha do Arquipélago de Tinharé, que compõe o município de Cairu, no baixo sul do estado. O site irá conhecer as belezas naturais do lugar, como as piscinas de Moreré e a Ponta dos Castelhanos, e visitar a Velha Boipeba, vilarejo fundado pelos jesuítas em 1537, além de listar os principais serviços da região e criar um roteiro para os leitores. A viagem será feita a convite da Prefeitura de Cairu, através da sua Secretaria de Turismo.

Para maratonar

São apenas 5 episódios, mas de uma intensidade, riqueza visual e interpretações tão marcantes, que quando você terminar de assistir a Halston, com certeza vai sentir um misto de emoções difícil de definir. A série acaba de estrear na Netflix e retrata a trajetória do estilista Roy Halston Frowick que, por anos, foi se reinventando e construindo uma trajetória pessoal tão marcante e volúvel quanto as marcas que imprimiu no comportamento de consumo, na moda e no marketing.

O advogado João Pedro Queiroz celebrou aniversário, quinta-feira, durante jantar no Restaurante Amado, em Salvador. Por causa da pandemia, a comemoração foi pequena e discreta e reuniu apenas os amigos mais íntimos, como Sandro Porto e Daniel Pedreira.

O médico infectologista, professor universitário e cientista Antonio Carlos de Albuquerque Bandeira deve ser homenageado com o título de cidadão baiano entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Natural do Rio de Janeiro, ele descobriu que o vírus da zika tinha chegado ao Brasil, em 2015, em trabalho ao lado dos virologistas Gubio Soares Santos e Silvia Inês Sardi. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Marquinho Viana (PSB).

Claudine Almeida inaugurou recentemente, em Vilas do Atlântico, o Empório Di+, que é focado em produtos selecionados, com opções delivery ou retirada no drive thru. Na seleção de itens, os clientes encontram, por exemplo, carnes Wagyu, queijos premiados da Serra da Canastra, embutidos e pães de queijo de sabores variados de Minas Gerais, doces e geleias vindas de Petrópolis (RJ), entre outras opções. "Todos os produtos que fazem parte do mix da Empório Di+ tem história, qualidade e sabor", reforça a empresária.

O cantor Carlinhos Brown comandava mesa, quinta-feira, no almoço do Hotel Fasano, em Salvador. Estava na companhia do diretor de Relações Públicas do grupo Fasano, Philippe Martins.