Gripário de Pirajá vai atender 250 pessoas por dia em Salvador

O gripário de Pirajá/ Santo Inácio, em Salvador, foi reaberto, na manhã desta sexta-feira (21). A unidade tem dez leitos de enfermaria e duas salas vermelhas (similares a UTI), e a capacidade será para até 250 atendimentos por dia. Esse é o quarto gripário reaberto na cidade desde que a onda de contaminação por covid e gripe se intensificou, no final do ano passado.

O gripário de Pirajá foi inaugurado pelo prefeito ACM Neto, em junho de 2020. Ele foi fechado no ano passado quando o número de casos caiu, mas com a retomada da contaminação em massa a unidade precisou ser aberta novamente. O prefeito Bruno Reis (DEM) esteve no gripário, que funciona ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirajá, para autorizar a reabertura. Ele disse que agora que Salvador já conta com 26 unidades para atendimento para evitar que medidas restritivas precisem ser adotadas.

"Nós estamos ampliando as estruturas de saúde, sempre adotei como estratégia adotar ampliar o sistema de saúde e, caso fosse necessario, aumentar as medidas restritivas. Esse é o quarto gripário que estamos abrindo desde a chegada da H3N2 e da ômicron. Os quatro gripários somam o total de 53 leitos, leitos de enfermaria e salas de estabilização", explicou.

O funcionamento desse gripário, inicialmente, é de 90 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado.

Nesta quinta-feira (20), as Unidades de Saúde da Família (USF) de Pirajá, IAPI, Itapuã e Imbuí foram transformadas em Unidades de Pronto Atendimento para atender exclusivamente pacientes com sintomas gripais. Antes disso, os gripários do Pau Miúdo e da ilha de Bom Jesus dos Passos foram reabertos e se juntaram a unidade dos Barris. Mesmo assim, as unidades estão registrando superlotação.

O governo do estado anunciou a reabertura de 30 leitos no Hospital Espanhol, a partir de domingo (23). Os esforços são para evitar que pacientes sejam atendidos em macas nos corredores e colchões no chão. A prefeitura não descarta reativar outras estruturas, como o Hospital Salvador e os gripários de Paripe e Valéria, caso a situação piore.