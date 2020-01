Grupo André Guimarães Construções retorna ao mercado de Salvador

Com a campanha “A Gente Acredita, A Gente Constrói”, o Grupo André Guimarães Construções está retomando ao mercado de Salvador e já projeta novos lançamentos no segmento de incorporação imobiliária para este ano. A vontade de consolidar novos empreendimentos é motivada, segundo o diretor comercial do grupo, Denis Guimarães, pelo fato de o Brasil ter voltado a crescer, com a economia apresentando índices significativos de melhoria, e Salvador sendo projetada no cenário nacional. “Somos originalmente uma empresa de incorporação imobiliária, que sempre acreditou no mercado baiano. Investimos muito durante o momento de crise, em geração de renda, de emprego e de novos negócios, e agora com a queda da Taxa Selic, o crédito passa a ser viável, então vamos redobrar os esforços sobretudo porque acreditamos no trabalho, nas pessoas e no Brasil ”, afirma.



Investimentos em urbanismo

A MRV contabilizou investimento de cerca de R$ 1,9 milhões em urbanização e paisagismo do entorno do empreendimento Mirante Iguatemi, seu mais novo lançamento em Salvador. As são de requalificação da quadra de esportes, passeios, vias e área de uso coletivo da comunidade. Essas aplicações constam do balanço financeiro do terceiro semestre da empresa, que registra investimentos de R$ 180 milhões nas cidades onde atuam por meio de acordos de contrapartidas em função dos empreendimentos e através de investimentos espontâneos por parte da empresa. O dinheiro investido se refere a construções e melhorias de ruas, parques, praças, equipamentos públicos e infraestrutura urbana em geral, de acordo com as demandas locais. As obras de urbanização são realizadas juntamente com a construção dos condomínios. Deste total, R$ 19,5 milhões ficaram na Bahia. Por aqui, o maior volume aplicado em melhorias urbanísticas foi de R$ 3,5 milhões, em Vitória da Conquista, por conta do empreendimento Vitória Real.



Nova farmácia de manipulação na cidade

A Farmafórmula vai abrir uma nova unidade no edf. Maxcenter, no bairro do Itaigara, em Salvador. A marca potiguar foi recentemente classificada entre as melhores franquias em listagem da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios e vive momento de expansão, surfando na crescente demanda por medicamentos feitos de forma individualizada, o envelhecimento da população e a valorização do segmento de beleza e estética. A meta é chegar a 100 unidades em todo o país nos primeiros meses deste ano. Atualmente, já são 94. A empresa tem mais de 500 funcionários, cerca de 100 farmacêuticos e gera em torno de 2 mil empregos indiretos nos 15 estados onde está presente. O investimento na unidade de Salvador foi de R$ 500 mil. “O público mais bem informado está à procura de alternativas que os levem a uma vida mais saudável, respeitando as suas necessidades individuais e o medicamento manipulado continua sendo a melhor opção. A classe médica, por sua vez, sabe que os medicamentos personalizados oferecem mais vantagens para seus pacientes, pois partindo do princípio que cada organismo é único, a chance de sucesso da terapia aumenta com a personalização do tratamento”, destacou a farmacêutica Cristiane Almeida, uma das sócias da nova unidade franquiada.



Compromisso com segurança e sustentabilidade

Lançada em setembro, a carta-compromisso do Instituto brasileiro de Mineração (Ibram) será tema de discussão nesta quinta (8/1) na CBPM, no CAB, a partir das 13h30. O Ibram representa as empresas e instituições que atuam no setor mineral em busca do estabelecimento de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável, e propõe no documento a promoção de uma transformação profunda na indústria da mineração para intensificar a prática da escuta e do diálogo. O presidente da entidade, Flávio Penido, responsável pela apresentação, vai aprofundar os itens da carta que envolvem itens como barragens, segurança operacional, mitigação de impactos ambientais e sustentabilidade. Além de Penido, participam da apresentação na CBPM dois outros diretores do instituto, Reinaldo Mancin, de Relações Governamentais, e Alexandre Valadares, de Relações com Associados e Municípios. O evento é voltado para profissionais e empresários do setor de mineração, é gratuito. As inscrições podem ser feitas em bit.ly/flaviopenidonacbpm





Presença multicanal

A Natura finaliza o ano de 2019 celebrando sua presença multicanal, contabilizando 420 lojas Aqui Tem Natura espalhadas por todo o Brasil. Em apenas um ano, a quantidade de inaugurações quadruplicou. No Nordeste foram inauguradas 51 franquias da marca. Para a empresa, este número representa o sucesso de sua estratégia de estimular o empreendedorismo de sua rede de Venda por Relações, pois as franquias são oferecidas exclusivamente para Consultoras de beleza. Projetadas para espaços comerciais em ruas e galerias, as lojas são oferecidas para consultoras a partir do nível prata (terceiro estágio da atividade, que pode chegar até o quinto nível, diamante).



Hábitos rastreados

Musculação, Cardio e Artes Marciais são as modalidades mais procuradas pelos usuários do Gympass na Bahia de acordo com pesquisa da própria empresa. Startup focada no bem-estar físico, a Gympass atingiu no ano passado o status de unicórnio – empresas com valor de mercado superior a $ 1 bilhão – e chegou à totalidade dos estados brasileiros e a alguns países da América Latina. O estudo também revela que a terça-feira é o dia em que os usuários da plataforma mais frequentam as academias (21%) e que o horário preferido é as 18 horas (13%).





Frota carbono zero

A Vivo acaba de dar mais um passo para contribuir com o meio ambiente. Toda a frota da empresa, o equivalente a 5,6 mil veículos, passou a ser carbono neutro, com a compra de créditos de carbono para compensação das emissões de CO2. A medida soma-se a outras iniciativas que contribuem diretamente para a redução de emissões, como os testes com os primeiros carros elétricos e o uso de etanol em mais de 60% da frota, além da utilização de carros compartilhados por diferentes áreas da empresa, diminuindo os veículos em circulação.



Certificação

A Embaixada dos Estados Unidos emitiu nova certificação para o Grupo Educacional ACBEU como um centro binacional de excelência no ensino da língua inglesa na Bahia, sendo a única instituição educacional e cultural recomendada pelo governo norte-americano no estado. A renovação foi emitida neste mês de dezembro e tem validade por mais cinco anos. A primeira vez que a instituição recebeu a certificação foi em 1995, validando a atuação da instituição na difusão e divulgação de assuntos de interesse mútuo do Brasil e EUA nas áreas de ensino da língua inglesa, educação e cultura.





FIQUE POR DENTRO



Ligação - A GOL passou a oferecer voo semanal entre Salvador e Foz do Iguaçu (PR) nos meses de janeiro a abril (11 ) deste ano. O objetivo é aumentar o fluxo de visitantes dos dois destinos turísticos, visando especialmente os turistas argentinos.



Estreia – Do lado da Azul, a novidade para alta estação em Salvador – além do já anunciado aumento de voos – é a estreia do Airbus A321Neo, maior aeronave em operação no país. “Escolhemos Salvador para essa estreia para reforçar o nosso crescimento em número de assentos no Estado e também por todas as melhorias que o aeroporto vem recebendo desde a sua privatização”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da companhia. Os A321neo da Azul vêm com capacidade para transportar até 214 Clientes, telas individuais com touch screen e, em breve, a frota também terá TV ao vivo e internet wi-fi. Ao todo, serão 13 aviões desse modelo farão parte da frota da companhia.



Novas operações - O Salvador Shopping fechou o 2019 comemorando a chegada de mais de 30 novas operações. Recentemente, o empreendimento recebeu marcas importantes em diversos segmentos, a exemplo da área de gastronomia, como o Camarada Camarão, o novo Madero Steak House, A Sanduicheria Junior Durski (primeira no Norte/Nordeste) e a Cazollita, além da joalheria Life Vivara, a Vivo Iconic Store, a loja de calçados Studio Z, a infantil Alô Bebê, a oficina de ursos Criamigos, a de moda masculina Republic Paradise, a Perfumaria Phebo, a Eudora e a loja conceito da Natura, a operação de moda e decoração SouQ, além de opções de serviços como a Clínicas Clivale e a Labchecap. O centro de compras promete para breve o lançamento de outras novidades, como a iPlace, o Azougue Carnes na Brasa, a Farmácia Elementar e a Imune Vacinas.



Fit - A Biomundo, franquia de alimentação saudável, inaugura na sexta (10/1) uma segunda unidade em Salvador no Shopping Itaigara. A primeira foi aberta há cerca de três meses no Shopping Paralela. A nova loja terá 80 m² e trará um mix de produtos da rede com destaque para grãos, suplementação, sementes, chás e produtos para pessoas com intolerância, diabetes, adeptos da macrobiótica e do vegetarianismo. A loja vai gerar aproximadamente 20 empregos diretos.