Grupo Big oferece 100 vagas para formação gratuita de jovens de baixa renda em Salvador

As inscrições para as turmas do primeiro semestre da Escola Social do Varejo (ESV), programa do Instituto Grupo BIG que prepara jovens para o trabalho no segmento, estão abertas. O curso é integralmente gratuito.

Ao todo, são oferecidas 100 vagas para a região metropolitana de Salvador, em parceria com o Instituto Aliança. Para participar da seleção, é preciso ter entre 18 e 24 anos, ter concluído o Ensino Médio na rede pública e possuir renda familiar de até três salários mínimos.

O conteúdo é 100% online e os jovens selecionados recebem um tablet com acesso à internet para utilizar durante o período de formação. O curso tem duração de aproximadamente cinco meses, com aulas online ao vivo duas vezes por semana, de duas horas cada, além de outras atividades a serem desenvolvidas na plataforma de Educação a Distância (EAD).

Os alunos que fazem parte da ESV também recebem apoio e orientação para a busca de oportunidades de emprego. Um dos maiores atrativos é o alto índice de inserção no mercado de trabalho, que alcança 80%, a maioria em empresas de médio e grande porte. O certificado é emitido pela Universidade Estadual do Ceará como curso de extensão.

As inscrições vão até 21 de fevereiro, às 23h59, ou até atingir mil candidatos. Na primeira etapa, os interessados devem preencher o formulário de inscrição online para a cidade de interesse.

Inscrições e processo seletivo

Para participar da seleção, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online, disponível no link.

O processo seletivo da passou por mudanças em função da pandemia com o objetivo de reduzir o número de fases e torná-lo mais ágil. A primeira etapa envolve o preenchimento da ficha de inscrição, já selecionando o período – manhã, tarde ou noite – em que o candidato poderá participar das aulas virtuais, caso seja aprovado. Nesta fase, também é apresentado um vídeo explicativo sobre a ESV.

Ao final, é necessário selecionar um horário para participar da etapa seguinte. Os jovens que estiverem dentro dos critérios para admissão no programa recebem links para participar de grupos de WhatsApp e receber informações sobre os próximos passos. Na segunda etapa, os inscritos participam de uma dinâmica de grupo online e respondem a uma sondagem para avaliação de conhecimentos gerais com a equipe de educadores e coordenadores da ESV. Com o modelo, é possível iniciar as dinâmicas mesmo com as inscrições ainda em curso.

As informações sobre o processo estarão disponíveis no site do Instituto Grupo BIG e nas redes da ESV no Facebook e Instagram. O início das aulas está previsto para 24 de fevereiro.

Para realizar a matrícula, os candidatos aprovados precisam dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, declaração de conclusão do Ensino Médio ou a Ficha 19, título de eleitor, foto 3x4 e carteira de trabalho. Para os candidatos do sexo masculino, é necessário também o certificado de reservista do Exército Brasileiro ou CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação.