Grupo chinês confirma investimento de R$ 1 bilhão na Bahia

A empresa chinesa CGN Energy International Holdings investirá R$ 1 bilhão em energia solar e eólica na Bahia. A garantia foi dada pelo presidente da companhia, Zeng Qi Bo, durante reunião com o governador Rui Costa na cidade de Shenzen, na manhã desta quarta-feira (15), na China. Este é o último dia da missão do Governo do Estado no país asiático. A novidade foi anunciada pelo governador nas rede sociais.

"Uma notícia maravilhosa. Um investimento de R$ 1 bilhão em energia eólica e energia solar na Bahia, na região de Caetité, Tanque Novo, em Morrinhos e Bom Jesus da Lapa. Estamos voltando hoje para o Brasil ainda mais alegres do que saímos, com tantos investimentos que estamos levando para a Bahia", disse o governador em vídeo publicado em suas redes sociais. No final de junho, diretores da empresa realizarão uma solenidade na Bahia para detalhar esses investimentos no estado.

O anúncio da CGN acontece após o grupo chinês negociar com a italiana Enel Green Power a compra de duas plantas de energia renovável na Bahia, o parque solar de Bom Jesus da Lapa e o parque eólico em Cristalândia.