Grupo Civil - 60 anos

Em 6 de outubro de 1961 o engenheiro civil Eduardo Valente fundava a Construtora Civil e Industrial da Bahia Ltda. Ao longo de 60 anos muita coisa mudou, e no segmento da construção não foi diferente. Referência de qualidade, a CIVIL Construtora participou ativamente do desenvolvimento de Salvador e de outras cidades, inclusive fora do Estado, se tornando uma das mais respeitadas holdings do setor na Bahia. Como engenheiro, Eduardo Valente foi parte fundamental na construção do Teatro Castro Alves e dos Arcos da Contorno. O nome Civil foi escolhido para representar e valorizar o segmento de atuação da marca.



Atualmente a holding reúne a CIVIL Construtora, a CIVIL Empreendimentos, a CIVIL Mineração e a CIVIL Pré-Moldados (Leves e Estruturais). “Em certo momento da vida da Construtora, vimos a necessidade de entrar na fase industrial de mineração que realmente era pouco explorada. Em seguida, pensamos nos pré-fabricados leves, produzindo materiais com qualidade e resistência dentro das normas brasileiras” conta Eduardo Valente.

O presidente Eduardo Valente e a diretora administrativa Lydia Marback (Foto: Sidney Haack)

Entre os muitos empreendimentos construídos pela CIVIL que marcaram época estão o Pedra do Sol, no Largo da Vitória, primeiro prédio de luxo a ter duas vagas de garagem para carros Ford Galaxie (maior carro já produzido no Brasil) e colocar uma obra de arte no jardim, criando uma tendência que perdura até hoje, virando Lei Municipal. A expertise da CIVIL vai além dos empreendimentos residenciais. O lançamento de prédios comerciais para locação de grandes áreas, como o Civil Towers, abriu muitas portas para novos negócios no Estado. E assim a CIVIL Construtora escreveu a sua história, sempre um passo à frente.



A Construtora venceu inúmeras crises financeiras do país, dentro de um mercado que sofreu muitos prejuízos nos altos e baixos de nossa economia. “Somos a única empresa sócia-fundadora da ADEMI-BA (Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia) ainda em atividade”, relembra Eduardo Valente, que também já presidiu a Associação de 1976 a 1977.

Praça Amstrong – Residencial Jazz. Construtora Civil e Barcino Esteve (Foto divulgação)

Recentemente a marca voltou a realizar projetos no mercado de clientes particulares, especialmente nas áreas de saúde e educação, construindo mais do que edificações: criando obras com propósito. Entre elas estão a Clínica Senhor do Bonfim- Grupo CSB (Rio Vermelho). Inaugurada em 2018, a obra da Clínica utilizou técnicas e materiais de última geração, garantindo qualidade e rapidez no processo de execução e, ainda, auxiliaram na redução de custos. Outros projetos são a Clínica Florence, o Hospital Humberto Castro de Lima (maior instituição de saúde dedicada exclusivamente à Oftalmologia da Bahia), o Centro Médico do Hospital São Rafael (Rede D’Or) e a clínica AMO Saúde da Mulher, na Barra, teve sua obra finalizada em meio a pandemia e foi inaugurada em janeiro de 2021.



Toda a expertise desenvolvida permite uma atuação conjunta das quatro empresas do Grupo, como na construção das escolas Mapple Bear, Land School e na unidade do Colégio Villa, em Busca Vida. Essa união da Civil Construtora, incorporadora, mineração e pré-fabricados forma uma base sólida de qualidade, agilidade e economia para qualquer projeto. Otimizando todos os resultados. Segundo o vice-presidente da holding, Rafael Valente, "O nosso diferencial está em oferecer empreendimentos com qualidade, inovação, segurança, com comprometimento e respeito ao meio ambiente e também aos nossos clientes”.



Responsabilidade sócio-ambiental

O Grupo CIVIL foi responsável por um dos primeiros exemplos de sustentabilidade na construção, com o edifício Pedra de Brotas, em 1984, em um período em que o alto custo dos imóveis inviabilizava vendas e financiamentos, a obra conseguiu se diferenciar pelo planejamento de todas as etapas construtivas. Outro exemplo foi a ampliação da fábrica da Antártica, em Camaçari, no ano de 1986, foram empregadas técnicas construtivas inéditas, mas que até hoje são largamente utilizadas para construção de silos de granel, com concretagem ininterrupta.

Rafael Valente e Eduardo Valente (vice-presidente e presidente do grupo civil, respectivamente) com a assessora Ana Paula Vargens (Foto: Sidney Haack)

Para o vice-presidente da CIVIL, Rafael Valente “a sustentabilidade será um elemento contextualizado nesses projetos, pois é o fator primordial em todos os empreendimentos da construtora”. O Grupo desenvolveu diversos tipos de ações de sustentabilidade, como o Arbus Soft Office, que trouxe para o mercado uma proposta de um “novo jeito de trabalhar”, incluindo bicicletário instalado propondo o uso deste transporte alternativo, escadas criativas e com entrada de luz natural, além de uma gentileza urbana: o Up Garden. O projeto recebeu o primeiro lugar na categoria Empreendimento Comercial da 24ª edição do Prêmio ADEMI-BA, em 2017.



Civil mineração

No final dos anos setenta, um novo desafio: a CIVIL Mineração foi criada, uma pedreira que hoje é uma das maiores do Norte e Nordeste, e única da Bahia com certificado ISO de qualidade. Entre seus produtos, está o Vulcano. Um material de origem mineral, cem por cento natural, produzido a partir de rochas selecionadas e que funciona como insumo orgânico para o agronegócio. “Nosso objetivo é desenvolver e disponibilizar ao mercado, produtos naturais e de qualidade, que tornem o solo mais fértil, possibilitando a produção de alimentos melhores e mais saudáveis, de maneira sustentável”, explica Rafael Valente.



Pré-fabricados

A CIVIL Pré-Moldados entrou em operação em 2012 e se divide entre dois segmentos, Leves e Estruturais, produzindo inicialmente meio fios, blocos e pisos de concreto. Então avançou para grandes estruturas de concreto armado e protendido, atendendo obras rápidas, grandes obras logísticas e de infraestrutura urbana, como o metrô de Salvador.

Rafael Valente, vice-presidente do Grupo Civil (Foto: Sidney Haack)

Em 2021 está alterando seu nome para CIVIL Pré-Fabricados, pois esse é um sistema industrializado que oferece vantagens, como a redução no tempo da construção da obra, custo fechado desde o projeto, redução na manutenção devido à elevada durabilidade das peças, maior amplitude dos vãos e sustentabilidade. É a única na Bahia com o selo de qualidade ABCP. “O mercado requer produtos de alta qualidade. Por isso, montamos uma fábrica com maquinário de última geração, com baixíssimo índice de erros em excelente produtiva”, garante Rafael Valente.



Novidades

Como Incorporadora, a CIVIL lançou recentemente diversos empreendimentos com conceitos marcantes, sempre com inovação, elegância, utilização inteligente de espaços, mínimos impactos à natureza e gentilezas urbanas, resultando em um jeito próprio de oferecer algo realmente diferenciado e de cuidar do meio ambiente.



Um exemplo de inovação, e também de gentileza urbana, foi o empreendimento JAZZ. Construído na Avenida Princesa Isabel, no terreno em que por muitas décadas funcionou a tradicional sapataria Waldemar Calçados, fundada por Waldemar Santos. Para homenagear a trajetória do icônico sapateiro, famoso por confeccionar peças para nomes como o Papa João Paulo II e Chacrinha, foi criado um nicho com uma réplica do icônico sapato Bicolor, comumente utilizado pelos músicos do jazz nos anos 20.

Para o futuro próximo, muitas novidades. No bairro da Barra, o NAU, em parceria com a Barcino Esteve, tem projeto inspirado nas linhas náuticas que remetem às embarcações marítimas, e foi um sucesso de vendas ainda na planta. Outra parceria entre as duas empresas é o empreendimento de alto padrão LUCCE, construção do está em andamento na Graça, repleto de soluções inteligentes. Ao lado da Gran Empreendimentos, a CIVIL Construtora lançou no Horto Florestal o CEDRO Horto, criado para atender as mais elevadas expectativas de quem não abre mão de viver cercado pelo melhor e trazendo o conceito inédito de biomimetismo, que se inspira em soluções estruturais usadas pela natureza. Já o ALIVE, uma parceria da CIVIL com as incorporadoras Capa, Leão e Dona, está sendo construído no terreno do antigo Acbeu, no Corredor da Vitória, e traz novos conceitos, incluindo um skylounge com vista para a Baía de Todos os Santos, outro sucesso de vendas.



Por mais que diversas mudanças tenham ocorrido desde a fundação da CIVIL, algumas coisas permanecem inabaláveis: a qualidade dos seus produtos e serviços, o foco na formação das pessoas e a visão a longo prazo com responsabilidade ambiental. Princípios reforçados diariamente e que dão vida ao Padrão CIVIL.

