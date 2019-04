Grupo de torcedores do Bahia realiza debate sobre racismo

A Frente Esquadrão Popular, grupo formado por torcedores do Bahia, vai realizar a mesa de debate intitulada “O Racismo no futebol”.

O evento é gratuito e acontecerá no sábado (27), às 9h, no auditório do Sindae, localizado na Rua General Labatut, 56, Barris.

A mesa será composta por Cássia Maciel, pró-reitora de Ações Afirmativas da Universidade Federal da Bahia; Elton Serra, jornalista e comentarista esportivo; Henrique Sena Santos, historiador e autor do livro “Pugnas Renhidas: futebol, cultura e sociedade em Salvador”; e Milena Brito, ex-atleta profissional e secretária da comissão de esportes da OAB-BA.

Segundo o grupo, o evento tem como objetivo principal discutir o racismo e suas implicações sociais, além de alternativas de combate e conscientização da sociedade.