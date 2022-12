Grupo de Trabalho sobre Feminicídio na Bahia realizará live sobre direitos humanos das mulheres

O Grupo de Trabalho sobre Feminicídio na Bahia, realizará, nesta sexta-feira (09), uma live para discutir sobre os desafios que dificultam o avanço dos direitos humanos para as mulheres.

A conversa será transmitida no canal do Youtube GT Fem Bahia, a partir das 19h. Na ocasião, a pedagoga de formação em Gênero, Educação e Igualdade pela Universidade de Santiago de Compostela, Francisca Eleonora Schiavo, mediará o debate.

Para isto, participarão as convidadas Guacira Oliveira, sociologa e integrante do coletivo Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea), e a sociologo, professora, ativista e um dos principais nomes do feminismo negro no Brasil, Vilma Reis.

Serviço

O quê: Live “Quais os principais desafios para recuperar e avançar nos direitos humanos das mulheres?”

Quando: 09 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Onde: canal do Youtube GT Fem Bahia