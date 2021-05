Grupo é conduzido para delegacia após promover festa para 100 pessoas na Bahia

Onze pessoas foram conduzidas, na madrugada deste sábado (8), após a promoção de uma festa para mais de 100 pessoas em um sítio de Vitória da Conquista.

Uma denúncia levou os policiais ao sítio Dois Irmãos, no Parque Imperial, onde o evento foi organizado pelo grupo. De acordo com o capitão Ricardo Moreira Menezes, comandante em exercício da unidade, o grupo revelou que pretendia fazer um evento para poucos amigos, mas a festa tomou proporções maiores.

Segundo o oficial, o grupo desrespeitou o decreto do Governo do Estado que proíbe eventos para conter a propagação no novo coronavírus. "Ninguém usou máscara ou tomou qualquer medida de prevenção e combate contra a covid-19", explicou o capitão.

O proprietário do imóvel e outros dez integrantes que colaboraram na produção foram conduzidos. O dono do espaço acabou autuado por perturbação do sossego e desrespeito ao decreto estadual.

Um equipamento sonoro também foi apreendido e o público dispersado.