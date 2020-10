Grupo educacional comandado por Jorge Paulo Lemann firma parceria com escola baiana  

Jorge Paulo Lemann (divulgação)

A Escola Eleva, do empresário Jorge Paulo Lemman, um dos homens mais ricos do Brasil, acaba de firmar parceria com a Gurilândia e Landschool, ambas em Salvador, para promover troca de expertise e melhores práticas educacionais. O objetivo é que, com o acordo, a Escola Eleva possa proporcionar ao ensino médio uma forte preparação para o vestibular nacional e ingresso nas principais universidades internacionais.

“Esta iniciativa não representa qualquer modificação na estatura das lideranças das instituições de ensino. A gestão continuará e reforçará sua excelência em educação bilíngue de qualidade, mantendo as raízes brasileiras ao mesmo tempo que forma um cidadão global. A Escola Eleva, diante desta parceria, ganhará com a possibilidade de fortalecer seu conhecimento na construção de currículos nos anos iniciais, visto que a Gurilândia é uma referência neste campo”, disse a direção da Eleva, em comunicado enviado à coluna.

Atualmente, a Eleva possui duas unidades no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca e Botafogo) e está construindo mais uma, em Brasília.

Rodrigo Pitta, Dadá, Uran Rodrigues e Licia Fábio (divulgação)

Preto a Porter

Diretor, roteirista, compositor e músico, Rodrigo Pita não para. Há mais de 20 anos na ativa, movimentando a cena brasileira aqui e lá fora de forma intensa, o inquieto agora está focado na série Preto a Porter – Descolonizando o Brasil, da qual é criador e diretor. O texto, produção e apresentação ele delegou para profissionais negros das mais diversas áreas do entretenimento, jornalismo, história e comportamento. Semana passada, as filmagens aconteceram na Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho, e tiveram como protagonistas Aldaci dos Santos (Dadá ), Licia Fábio e Uran Rodrigues. “É uma série de variedades que mostra, através de um prisma afirmativo, assuntos referentes à história, arte e poder preto, visando resgatar a beleza negra e estancar o processo de invisibilidade do povo preto no Brasil”, explica Pitta. A estreia será no dia 20 de novembro, no UOL.

Reabertura

O Wish Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande, em Salvador, irá reabrir no próximo dia 16 de novembro totalmente preparado e adaptado à nova realidade do turismo e da hotelaria. A retomada das operações do hotel, assim como nas demais unidades da rede GJP Hotels & Resorts, conta com o respaldo do selo Clean & Safe, fornecido pela consultoria do hospital Sírio Libanês, uma das maiores autoridades em saúde no país, que oferece segurança aos hóspedes, colaboradores e fornecedores. Para a reabertura, uma das principais atrações de estreia é a participação do Wish no Salvador Restaurant Week, que acontece até 6 de dezembro nos principais restaurantes da cidade. Por lá, Será possível escolher entre três opções de menu no jantar, ao preço fixo de R$ 58,90 (mais R$ 1 que é doado para ações sociais do projeto), com pratos típicos da região. Cada menu é composto por entrada, prato principal e sobremesa.

Washington Pimentel (foto: Alô Alô Bahia)

Reconhecimento

O advogado baiano Washingon Pimentel foi nomeado para integrar a Comissão Permanente do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). “Ser nomeado e poder trabalhar lado a lado de grandes profissionais, aprofundando as discussões sobre os instrumentos legais para a recuperação empresarial e o sistema falimentar brasileiro é, para mim, um grande desafio e representa um passo significativo na consolidação de minha atuação profissional”, destaca Pimentel. Washington é sócio do escritório Ayres Catelino Pimentel Advogados Associados.



Encontro virtual

Bruno Astuto participa de live promovida pelo site Alô Alô Bahia, amanhã, às 20h, no Instagram @sitealoalobahia. Transitando nas altas estaturas, o jornalista está antenado com o que se passa no Brasil. Atualmente, ele é chefe de criação do Grupo JHSF. Neste cargo, cuida das áreas de criação, branding e comunicação do Shopping Cidade Jardim, do Catarina Fashion Outlet e do Cidade Jardim Shops, todos em São Paulo. Bruno também é colunista – escreve na Vogue e na Revista Ela, do Jornal O Globo.

Bruno Astuto (divulgação)

Nova diretoria

O Núcleo de Decoração da Bahia, que concentra grandes lojas do segmento de arquitetura e decoração da cidade, já tem uma nova diretoria. A partir de agora, assumem Cláudia Galvão como presidente; Paulo Coelho como vice-presidente; Lon Menezes como diretor financeiro; Anapaula Andrade como diretora de marketing e Antonio Gatto como diretor de marketing.