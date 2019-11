Grupo invade conjunto habitacional em Mata Escura, mata homem e fere adolescente

Um grupo de homens armados invadiu um conjunto habitacional e deixou uma pessoa morta e outras duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (15). O crime aconteceu na Rua Gandu, localidade conhecida como Rua do Almoxarifado do Estado, Conjunto Metrô 2, no bairro de Mata Escura.

De acordo com a Polícia Militar, durante a invasão, um homem, que não teve sua identidade revelada, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Além dele, uma adolescente foi baleada na perna e socorrida para o Hospital Roberto Santos.

Um outro homem também foi atingido de raspão e precisou ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com a ocorrência registrada no posto policial da unidade, Elinê da Silva, 56, estava na porta de casa quando foi atingido. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Segundo informação da própria vítima, cerca de seis indivíduos participaram do ato no conjunto do bairro de Mata Escura. Elinê não soube informar a motivação do crime. O caso foi tipificado como lesão corporal.

Ainda segundo a PM, policiais militares da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) foram acionados via Cicom após informações de homens armados, efetuando disparos de armas de fogo na Rua Gandu. "As guarnições da área e equipes da Rondesp Central realizaram incursões a procura de suspeitos, mas ninguém foi preso", informou por meio de nota.

As autorias e motivação dos crimes serão investigadas pela Polícia Civil.

* Com supervisão da subeditora Fernanda Varela