Grupo invade posto da UniFTC em busca da 2ª dose contra a covid-19

Um grupo invadiu o posto de vacinação da UniFTC nesta segunda-feira (10) após confusão sobre quem teria direito a receber a dose. O local estava atendendo exclusivamente pessoas que tinham a data de retorno marcada no cartão para 1º de maio. Houve filas, confusão e ao menos duas pessoas passaram mal. Elas foram atendidas por profissionais de saúde e por bombeiros civis e estão bem.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que estendeu o horário de atendimento na UniFTC, para assegurar a imunização, que estava prevista para encerrar às 16h.

Uma pessoa que foi ao posto afirmou que a confusão teve início quando o coordenador da fila começou a informar que as doses estavam acabando. Várias pessoas disseram que sairiam apenas após tomar a segunda dose do imunizante e, por isso, houve a invasão.

A polícia foi acionada. Pouco menos de uma hora depois, os seguranças do espaço confirmaram que as doses tinham acabado.

Ainda segundo a SMS, 83 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada em Salvador. As pessoas que ficaram sem a vacina nesta segunda precisarão esperar a publicação de um novo calendário pela pasta, que depende do envio de mais doses por parte do governo federal para montar o cronograma.