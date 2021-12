Grupo 'investe' R$ 22 mil em bilhete da Mega-Sena da Virada: ‘Temos muita chance’

É só uma "fezinha", mas alguns tratam como investimento. É o caso de um grupo de 98 amigos de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que planejam virar os novos milionários do Brasil com a Mega-Sena da Virada. Para isso, eles angariaram o valor de R$ 22.510,50 para aumentar as chances de vencer.

Idealizador do bolão, o fotógrafo Ademir de Almeida, de 33 anos, conta que o grupo aposta junto há mais de 10 anos. Em 2021, foram investidos mais de R$ 90 mil em apostas pelo grupo.

“Sempre participei de sorteios e em 2011 descobri que poderia apostar vários números em um único bilhete, como não tinha condição de ter um cota, comecei a anunciar que estava atrás de participantes e em 20 dias tinha 100 pessoas no bolão”, disse ao g1.

Na turma de Ademir, os sorteios renderam mais de R$ 1,4 milhão em prêmios desde 2011. Como exemplo, em 2019, na Quina de São João, o grupo faturou R$ 1,1 milhão, o que totalizou R$11 mil para cada participante do bolão. Para este ano, a expectativa é ainda mais alta.

“Temos um bolão anual, jogamos sempre 15 números, o que totaliza a aposta máxima de R$22.510,50, temos muita chance de conseguir. Pela minha experiência em apostas, chuto que teremos sete ganhadores, o que dá R$ 50 milhões para cada”, disse.