Grupo Lôro inaugura restaurante na Bahia Marina; vem ver como ficou

Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

O ano era 1995 quando o Grupo Lôro transformou a forma de aproveitar os verões de Salvador. Imprimiu um novo conceito para os amantes das praias criando uma estrutura de restaurante a beira mar com gastronomia de excelência, segurança, ações ecológicas, incentivo aos esportes e cuidados com a saúde.



A “barraca de praia” que se tornou sucesso completa 25 anos e inaugura uma nova unidade nesta segunda-feira (21), data que marca a abertura do verão, no complexo gastronômico Bahia Marina, na capital baiana. O local funcionará diariamente, das 11h às 23h.



O Lôro, vale mencionar, recebeu recentemente o Selo Verificado e o Selo Safe Travels, concedido pelo Conselho Mundial de Turismo – WTTC, que reconhece empresas que adotaram os protocolos de saúde, desenvolvidos de acordo com as orientações da OMS, visando prevenir o avanço do novo coronavírus e preservar o bem estar da população, dos turistas e visitantes.

