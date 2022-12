Grupo MC abre vagas de emprego para as primeiras revendas da GWM na Bahia

O grupo baiano MC anuncia a implantação das duas primeiras concessionárias da GWM (Great Wall Motor) na Bahia. As unidades da nova Morena Veículos serão instaladas nas avenidas Luís Eduardo Magalhães e Paralela, em Salvador, e proporcionarão a geração de cerca de 200 empregos diretos e indiretos, após investimentos da ordem de R$50 milhões. Os interessados em se candidatar a uma das vagas deverão encaminhar currículo para o e-mail vagas@morenaveiculos.com.br, e descrever no assunto ‘Vaga – Nova Morena GWM’.

De acordo com o presidente do Grupo MC, Modezil Cerqueira, a expectativa é que a primeira concessionária seja inaugurada no próximo mês de março, na avenida Luís Eduardo Magalhães, e a segunda no início do segundo semestre, quando também será iniciado o planejamento para expansão ao interior, gerando novas vagas de trabalho em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Barreiras.

A GWM é uma das maiores marcas de veículos do mundo, sobretudo de carros eletrificados, e está chegando ao Brasil, incluindo uma fábrica em São Paulo. A gigante chinesa anunciou o Grupo MC entre as 28 partners escolhidas que formarão a rede autorizada no país. O primeiro modelo a ser lançado no Brasil será o SUV híbrido plug-in Haval H6, que foi totalmente estilizado para o mercado brasileiro e conta com tecnologia de ponta.

“Após os desafios enfrentados, com a saída da Ford, estamos reposicionando o grupo com a chegada de mais uma grande marca, uma gigante focada no segmento de híbridos e híbridos plug-in, que chama a atenção em todo o mundo em função da qualidade e da tecnologia de ponta dos seus veículos. Desta forma, vamos gerar novas oportunidades na capital e também no interior”, afirmou Cerqueira. O Grupo MC, que completou 50 anos, atualmente, conta com outras quatro revendas das marcas Renault e Fiat, na capital e Feira de Santana, gerando 380 empregos diretos.





VAGAS/CARGOS

§ Mecânico

§ Eletromecânico

§ Consultor de Vendas

§ Gerente de Vendas

§ Gerente de Pós-Vendas

§ Recepcionista

§ Consultor Técnico

§ Ass. de Garantia

§ Ass. de Qualidade

§ Controlador de Oficina

§ Piloto de Testes

§ Instalador de Acessórios

§ Almoxarife

§ Ass. Administrativo

§ Ass. de Entrega Técnica

§ Assistente Comercial

§ Avaliador