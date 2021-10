Grupo mineiro irá investir R$30 milhões para inaugurar loja da Porsche em Salvador  

Loja da Porsche (Foto: Divulgação)

O grupo mineiro Bamaq foi nomeado pela Porsche para operar a concessionária da marca alemã no estado da Bahia. Desde 2018, a companhia já tem o Center Belo Horizonte. Em salvador, a loja da Porsche deverá ser inaugurada no segundo semestre de 2022, na Avenida Tancredo Neves. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a concessionária será fruto de um investimento de R$30 milhões e contará com projeto assinado pelo arquiteto Luciano Imperatori.

“Estamos muito felizes e motivados com nosso novo investimento na Bahia. Já atuamos no estado através das outras divisões de negócios do Grupo Bamaq: Bamaq Máquinas e Bamaq Consórcio. No estado, o Porsche Center Salvador será nossa primeira atuação através da divisão automotiva na região, vindo para coroar a nossa relação com o povo baiano”, nos disse o CEO do grupo, Clemente de Faria Júnior.





Lançamento

O empresário Paulo Pamplona, diretor comercial do Grupo Gotemburgo, promoveu evento, quinta-feira, no Hotel Deville, em Salvador, para apresentar a nova linha Volvo de caminhões. O evento faz parte de uma série de encontros que irá acontecer até o final do ano em diversas praças onde o grupo atua. “Estamos muito contentes em poder apresentar aos nossos clientes as novidades tecnológicas dos Volvo FH, FM e FMX, com foco em economia de combustível e produtividade”, afirmou Pamplona.





Projeto temporário

A empresária Amanda Vasconcelos, diretora comercial da rede Hiperideal, irá inaugurar uma super pop-up, na segunda quinzena de novembro, em Praia do Forte. Batizado de PopUp Ideal, o espaço contará com diversas novidades do Hiperideal, além de um restaurante especializado em carnes. “Gerar emprego, movimentar o comércio local e promover experiências diferenciadas e inesquecíveis aos nossos clientes sempre serão bases para os nossos projetos”, garantiu Amanda. O projeto será temporário e irá funcionar até o mês de março.

Marlon Gama e Dominique Oliver.(Tati Freitas/divulgação)

Chez Marlon

O arquiteto Marlon Gama recebeu para jantar, quarta-feira, em torno do empresário Dominique Oliver, CEO da Amaro, que estava circulando pela cidade para promover uma ação em sua loja do Salvador Shopping. Flávia Abubakir prestigiou o encontro e, ao lado da amiga Sandy Najar, parabenizou o homenageado por ter inserido a capital baiana em seu mapa de atuação/investimentos. Vanessa Stern, Adriana Cravo, Camile Souto, Stephanie Mattos e Livia Cady também estiveram por lá.

Temporada baiana

A expedição Voz dos Oceanos, liderada pela família Schurmann, irá chegar a Salvador no dia 03 de novembro e ficará na cidade, a princípio, por cerca de 10 dias. Dezenas de ações estão sendo planejadas para a ocasião, inclusive o Elevador Lacerda e o Elevador do Taboão serão iluminados de azul para conscientizar a população sobre a poluição dos oceanos. A expedição é feira a bordo do veleiro Kat, que possui seis cabines, duas salas, uma cozinha e três banheiros.

Jantar beneficente

Um dos eventos mais concorridos do calendário do Brasil nos Estados Unidos, o jantar do BrazilFoundation aconteceu nesta quinta-feira, em Nova York, com show da cantora Claudia Leitte. “Vamos fazer dessa noite, desse evento beneficente lindo, um momento que trará frutos para muitas famílias do nosso país”, disse a artista. O BrazilFoundation visa arrecadar recursos e continuar colaborando para diminuir os impactos da pandemia nas comunidades mais vulneráveis. A noite foi conduzida pelo ator Marco Pigossi e pela bailarina Ingrid Silva.

Nas arábias

O empresário Pedro Bahia, CEO da PJMED Gestão de Saúde, com sede em Salvador, desembarcou esta semana nos Emirados Árabes. Ele foi acompanhar a EXPO Dubai 2020, maior evento de negócios e inovação do mundo, que reúne empresários de mais de 190 países para debater temas como economia, empreendedorismo, sustentabilidade, tecnologia e inovação. “Vim acompanhar este evento, que tem alcance mundial, com o objetivo de levar estas inovações do mundo para o Brasil, já que atuamos em todo território nacional”, destacou.

Mariana Lisbôa (Foto: Divulgação)

Discutindo o futuro

Head Global de Relações Corporativas da Suzano, Mariana Lisbôa integra a delegação da empresa que estará presente na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), que acontece entre os dias 1 e 12 de novembro, na Escócia. “O objetivo da Suzano na COP é engajar os negociadores governamentais brasileiros para que, de fato, o Brasil apresente metas ambiciosas e ações práticas para redução das emissões de gases de efeito estufa a curto e médio prazos. Não adianta apenas se comprometer com o objetivo. É fundamental que o país se comprometa com a curva de evolução até atingir a meta. A Suzano entende que 2050 é agora”, disse Mariana.