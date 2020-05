Grupo pró-Bolsonaro participa de ato que pede o relaxamento de medidas de isolamento

Na manhã deste domingo (03), cerca de 100 veículos participaram em Salvador de uma carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os manifestantes saíram da Polícia do Exército, na Paralela, foram até o Cristo, na Barra, e de lá seguiram para quartel de Amaralina.

Manifestantes defendem o relaxamento das medidas de isolamento social

(Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), nenhum impacto no transito foi registrado. Os atos pedem o relaxamento de restrições impostas por governadores e prefeitos para combate da pandemia do novo coronavírus, como vem defendendo Bolsonaro. Os participantes da carreata também se mostram a favor da intervenção militar, o que contraria a Constituição.

Cerca de 100 veículos participaram da manifestação, segundo informações da Transalvador

(Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A carreata descumpre, inclusive, contraria tanto o decreto municipal, quanto estadual que impede aglomerações para evitar a disseminação do vírus. Além de Salvador, foram registrados atos em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, Goiânia, Manaus, Rio Grande do Sul, Goiânia e Recife, além de cidades do interior do Rio e de São Paulo.