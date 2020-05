Grupo RedeMix incentiva consumo de produtos baianos em suas lojas

O grupo RedeMix lançou um campanha para ajudar os produtores de alimentos baianos durante a pandemia do novo coronavírus. Em todas as lojas da rede de supermercados, os compradores verão os selos Compre Local, que indicarão que aquele produto é feito em território baiano. Segundo a assessoria da RedeMix, são mais de 1.500 produtos selecionados para a campanha, que serão comercializados nas 13 lojas espalhadas por Salvador e região metropolitana.

Segundo o diretor do grupo, João Claudio Nunes, atualmente 25% do faturamento vem desses produtores regionais, e com a campanha a meta chegar nos 40% de participação. Estão englobados produtos de todas as áreas, desde as frutas e vegetais até as marcas de limpeza e higiene pessoal. Os segmentos estarão também em gôndolas destacadas nas lojas.

“Vamos abraçar nossos produtores, gente que atua incansavelmente em Salvador, na região metropolitana e demais municípios, muitos desses integrantes de projetos da agricultura familiar”, comentou Nunes, que acredita no impulso de vendas para ajudar durante a pandemia.

Para Romero Francisco da Silva, que é gestor da Associação Central de Fruticultura da Chapada Diamantina, também conhecida pela marca Banana do Vale, essa é uma iniciativa importante do grupo RedeMix, e espera até um crescimento na produção em tempos de isolamento.

“Consideramos uma oportunidade única, foi uma ação inesperada e é excepcional”, completou Romero, que informou que a associação desses 30 pequenos produtores entrega, mensalmente, 120 toneladas de banana para a rede. Outro dado, fornecido pela FAO, Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, aponta que cerca de 80% dos alimentos produzidos no mundo são da agricultura familiar.

Produtos de diversos setores estão sendo comercializados nos estabelecimentos da RedeMix (Foto: Divulgação)

Para Paulo Cintra, fundador da Natural Gurt e presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia (Sindileite), a ação é importante pois, com o estímulo da compra do produto local, a economia baiana se mantém na ativa, o que preservar os empregos no estado.

“Tivemos um grande retorno dessa campanha, com os consumidores desejando optar pelo produto local, mas nos perguntando justamente como saber aquilo que é produzido na Bahia. Pois a RedeMix chega com essa iniciativa que justamente atende a essa demanda de informação”, conta Cintra.

A empresa de laticínios gera cerca de 300 empregos e fica localizada no município de Alagoinhas. E a curta distância entre a produção e o destino final do produto é mais um motivo para apostar na compra local, como aponta o presidente da empresa Limiar, João Ramos: “O produtor local tem a vantagem de estar perto, de poder entregar o produto com uma logística mais simples. Dessa forma, fizemos contratações, gerando cerca de 30 novos empregos, para garantir a produção, com o aumento de demanda”, contou João, que emprega cerca de 500 funcionários em sua empresa.

Além do incentivo para a compra dos produtos locais através do selo Compre Local, a RedeMix também fez uma doação de 30 mil para os projetos do Hospital Martagão Gesteira, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). Além disso, iniciou uma campanha dentro de suas lojas para estimular os clientes a realizarem doações.

Em cada uma das 13 lojas da rede, espalhadas por Salvador e Região Metropolitana, estão sendo recolhidas doações de alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza, que serão direcionadas a comunidades carentes, através de ONGs e associações. A cada 15 dias, a rede vai reunir a arrecadação das lojas e direcionar para uma instituição.





Salvador Unida

