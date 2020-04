Grupo transforma roupas usadas em máscaras de proteção; veja como doar

Blusas surradas, meias com furos e shorts apertados, que ficam perdidos pelo seu guarda-roupa, podem ajudar a salvar vidas. Isso mesmo. Um grupo de Salvador se reunir para arrecadar essas peças para transformá-las em máscaras de proteção.

A iniciativa sustentável é da marca de roupas OCanto, que fabricará o equipamento de proteção facial e distribuirá para que pessoas carentes também possam se proteger do novo coronavírus.

“Há uma grande questão sobre o descarte correto do resíduo de moda. Com este projeto, estamos fazendo a nossa parte para minimizar estes dois problemas. Começamos com retalhos de nossas coleções anteriores e conseguimos confeccionar cerca de 500 máscaras, já distribuídas entre comunidades carentes e para pessoas em situação de rua em Salvador”, conta a cantora e advogada baiana Jamile Vieira, idealizadora da marca.

Quem quiser ajudar, pode enviar mensagem pelas redes sociais da OCanto (@ocantomoda) ou através do WhatsApp (71) 99673-3784, informando que tem peças para doar. Todo mundo que contribuir ganhará 10% de desconto na compra de qualquer peça da loja.

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.