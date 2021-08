Visando evitar aglomerações na Praia do Porto da Barra, equipes da Guarda Civil Municipal restringiram o acesso ao local após as 13 horas deste domingo (22). A medida visa garantir que o ambiente seja utiluzado com mais segurança pelos presentes, através do cumprimento de protocolos de segurança que foram estabelecidos.

A praia, uma das mais famosas de Salvador, recebeu um grande fluxo de pessoas neste domingo. Quem acessou o local antes do fechamento, pôde seguir no local.