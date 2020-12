Guarda Civil Municipal fiscaliza presença de banhistas nas praias neste domingo

Apesar da proibição de comparecer às praias no domingo, a população descumpriu o decreto municipal e foi curtir a areia da orla de Salvador neste dia 13 de dezembro. Hoje, cerca de 100 agentes da Guarda Civil Municipal percorreram todos os trechos de praias da capital para fazer valer a regra.



"Estamos com várias equipes em diversos pontos da cidade, realizando a orientação e solicitando a saída dos populares da faixa de areia", afirmou o Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima, que acompanha de perto as ações, que seguem controladas nas praias do Porto e Farol da Barra, onde existe um esquema de controle de acesso.



Durante a fiscalização, os agentes observaram que a falta de conscientização da população e a extensão da faixa de areia da capital - mais de 60km - são as principais dificuldades para garantir o pleno cumprimento do Decreto Municipal.



Segundo nota da Guarda Municipal, praias como Boa Viagem, Paciência, no Rio Vermelho, Cantagalo, dentre outras, estão com grande equipes em atuação, devido ao número de pessoas que compareceram a esses espaços.



Todos que foram flagrados nas praias de Salvador neste domingo receberam uma orientação dos agentes e tiveram que se retirar da faixa de areia. A Guarda Civil Municipal não contabilizou o número de pessoas que foram retiradas das praias neste domingo.

Conforme as regras e protocolos de segurança em vigor na capital baiana, as praias da cidade podem ser visitadas, sem restrições de horário, de segunda a sábado. As exceções ficam por conta de São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina, Porto da Barra e Itapuã, que podem ser frequentadas de terça a sábado. O acesso a todos esses espaços segue proibido aos domingos e feriados.