Guarda Municipal terá sede reformada e ganha 25 novas viaturas

A sede da Guarda Civil Municipal (GCM) será reformada e vai ganhar novos espaços. A unidade, que abriga os 1.211 servidores que integram a corporação, também recebeu 25 novas viaturas. A obra está orçada em quase R$ 1,7 milhão e a previsão é de que seja concluída em até seis meses.

As novas instalações da GCM contarão com áreas de uso coletivo, alojamentos masculino e feminino, refeitório, centro para formação e treinamento de artes marciais cobertos com mais de 400 metros quadrados, além de espaço para desenvolvimento de projetos sociais, novo paiol e espaço especial para a banda de música, com isolamento acústico.

ACM Neto é recebido pelo inspetor geral da Guarda Municipal Alysson Carvalho (Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

A ordem de serviço foi assinada na tarde desta quarta-feira (24) pelo perfeito ACM Neto, na sede da GCM, na Avenida San Martin, na região do Calafate, na Fazenda Grande do Retiro. Antes de assinar o documento, o gestor municipal parabenizou e agradeceu aos homens e mulheres que integram da Guarda Municipal pelo empenho, e disse que a reforma é um ato de reconhecimento e de confiança no trabalho desenvolvido pelas tropas.

“A sede atual foi improvisada, não foi concebida com as necessidades da Guarda. Agora, sim, foi pensada e projetada de acordo com essas questões. Não podemos cobrar que o guarda faça bem o seu trabalho se ele não tiver todo o suporte e apoio por parte da administração. Estamos aqui para reafirmar esse suporte e apoio, com novas viaturas, nova munição, coletes a prova de bala e o concurso que fizemos esse ano”, afirmou.

Prefeito assina ordem de serviço para o início das obras (Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

O inspetor geral responsável pela Guarda Municipal, Alysson Carvalho, destacou outros investimentos feitos pela prefeitura, como novos coletes balísticos e mais modernos, armamento, munições e pistolas de condutividade elétrica, conhecidas como Spark, como ações de ganho para a corporação e para a sociedade.

“É o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito ao longo de 11 anos da melhor maneira possível, com a maior boa vontade, e com doação ao extremo. Essa ação ratifica a sensibilidade que o prefeito tem com os órgãos públicos e a Guarda Municipal faz parte disso. Isso traz um ganho imensurável para a sociedade, uma vez que, quando um guarda vai às ruas de Salvador, ele precisa estar bem capacitado e ter condições necessárias para ofertar um serviço de qualidade”, afirmou.

Tropa durante a apresentação da Guarda (Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

A unidade também ganhará áreas administrativas adequadas, espaço social para práticas de atividades esportivas e de lazer, guaritas de segurança, dentre outros ambientes para o bom funcionamento da instituição de segurança pública. A obra ficará a cargo da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Durante o evento houve apresentação da tropa, e hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia, e de Salvador ao som da banda da Guarda. O prefeito também aproveitou para conhecer as plantas da sede e conferiu as imagens do antes e depois dos primeiros reparos.

ACM Neto confere as plantas da sede da Guarda (Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

Criada por meio de uma Lei Orgânica Municipal, no dia 11 de julho de 2007, a Guarda Civil foi apresentada ao público pela primeira vez no dia 2 de Julho de 2008, durante o desfile cívico, em comemoração a Independência do Brasil na Bahia, nas ruas do Centro de Salvador.

Segundo a prefeitura, nesses 11 anos, foram registradas mais de 4 mil ocorrências e mais de 50,5 mil atendimentos à população. Atualmente, a Guarda Civil conta com um efetivo de 1.211 servidores, sendo 137 mulheres e 1.074 homens, que atuam em regime de escala 24 horas, durante os sete dias da semana.