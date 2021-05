Guardas Municipais são treinados para captura de enxame de abelhas

Agentes da Guarda Civil Municipal d eSalvador (GCM) participam, nesta semana, de um curso para Captura de Enxames de Abelhas. A atividade foi voltada para os agentes lotados no Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), com aulas teóricas na sede do órgão, na Avenida San Martin, seguindo os protocolos sanitários contra a covid-19.O objetivo do curso é instruir os profissionais para a atividade, bastante demandada pela população em Salvador. A ação também marca a celebrado do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho.

A iniciativa, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faeb/Senar), traz aos agentes a noção de como as abelhas se comportam, suas funções na colmeia e o ciclo de vida. Além disso, são abordadas informações sobre o manejo correto de materiais utilizados para capturas, bem como a fabricação de caixas para retirada de enxame.

O supervisor da Gepa, Robson Pires, diz que a presença do enxame de abelhas em zona urbana é um problema. Através da capacitação, a intenção da GCM é realocar esses enxames, enviando para entidades que trabalham com apicultura. Pires afirmou que ainda não há previsão para que os agentes iniciem a captura em Salvador, mas salienta que todos os EPIs próprios para a atividade já foram adquiridos.

A instrutora credenciada do Senar, Lana Carlton, explicou que a parceria surgiu a partir de uma necessidade da GCM e assim foi criada essa nova modalidade de curso, o primeiro na Bahia voltado para forças de segurança. “A Senar faz essa capacitação trazendo toda a segurança para os agentes atuarem junto à comunidade, com aulas teóricas e práticas, e encerramos com o simulado de captura de enxames em campo”. O simulado acontece nesta sexta-feira (28), em uma associação no município de Santo Amaro.

Preservação – O guarda civil Fábio Sena faz parte do Gepa há quatro anos e considera a capacitação um aprendizado a mais que ele levará para o dia a dia no grupamento. “Salvador necessita desse suporte que o Gepa oferece, resgatando animais e colocando-os de volta no habitat natural. Como guarda, é uma gratificação poder me qualificar e ter oportunidade de salvar os animais que estão basicamente entrando em extinção na cidade”.

Segundo o agente, as abelhas necessitam de uma atenção especial, porque o desmatamento da cidade tirou delas o lugar correto para fazer as colmeias. “Com a capacitação, podemos capturá-las e levá-las para um local onde elas podem fabricar o mel e fazer a polinização das cidades”, concluiu.