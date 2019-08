Guerra corre no campo e deve reforçar o Bahia contra o Goiás

O Bahia está focado no Palmeiras, adversário do próximo domingo (11), no Allianz Parque, em São Paulo, mas o técnico Roger Machado pode ganhar uma boa notícia para o duelo contra o Goiás, no dia 18, na Fonte Nova. Recuperado de um estiramento no joelho, o meia Guerra voltou a treinar nesta terça-feira (6) e depende apenas da forma física para ficar à disposição do treinador.

Guerra deu algumas voltas no campo do Fazendão. Ele sofreu um estiramento no joelho durante a derrota para o Santos, por 1x0, no dia 13 de junho, em Pituaçu. Como está no Bahia emprestado pelo Palmeiras, o jogador não poderá entrar em campo domingo. Por isso, ele está sendo preparado para voltar diante do Goiás.

Além de Guerra, o volante Elton também está recuperado de lesão e fez um treino físico sob o comando do preparador Paulo Paixão. Quem não apareceu no gramado foi o lateral Giovanni. Substituído ainda no primeiro do triunfo sobre o Flamengo, por 3x0, na Fonte Nova, com dor no quadril, ele ficou na fisioterapia.

Diante do Palmeiras, Roger Machado não vai contar também com o atacante Artur, vice-artilheiro do Bahia no Brasileirão com três gols, e com o zagueiro Juninho. Assim como Gurerra, os dois estão emprestados pelo Palmeiras e não podem entrar em campo por força contratual. Já o atacante Fernandão vai cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Flamengo.

O elenco voltará aos treinos na quarta-feira (7), quando Roger começará a montar o time que vai encarar o Palmeiras.