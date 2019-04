Guia da Série A: Bahia tem desafio de se firmar em novo patamar

Vai começar o maior campeonato de futebol do Brasil. Depois de quatro longos meses de espera, a bola volta a rolar neste sábado (27) pelo Campeonato Brasileiro da Série A. No total, 20 equipes sonham em chegar ao posto mais alto e levantar a taça de campeão.



Dono de dois títulos do torneio, o Bahia entra como único representante do estado baiano. Com orçamento de R$ 140 milhões, o maior da sua história, o tricolor quer fazer campanha segura e, quem sabe, beliscar uma vaga na Libertadores, competição que o clube não disputa desde 1989. Para isso, o Esquadrão aposta nos gols da dupla Gilberto e Fernandão, atuais artilheiros do time de Roger Machado, com 14 e oito gols, respectivamente. A estreia do tricolor será no domingo (28), contra o Corinthians, às 16h, na Fonte Nova.

O pontapé inicial do Brasileirão será dado às 16h, no Morumbi, onde o São Paulo recebe o Botafogo. Outros três jogos movimentam a rodada hoje: Atlético-MG x Avaí, às 19h, Chapecoense x Internacional, no mesmo horário, e Flamengo x Cruzeiro, às 21h, no Maracanã.



Atual campeão, o Palmeiras joga no domingo (28), quando recebe o Fortaleza, campeão da Série B, às 19h, no Allianz Parque. O time de Felipão é um dos favoritos a ficar com o título pela segunda temporada consecutiva. O alviverde, no entanto, tem concorrentes. O Flamengo investiu pesado no trio Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel para fazer frente ao poderio do Porco.

Além do rubro-negro, Cruzeiro, Corinthians e Grêmio apostam na força dos seus elencos e treinadores para conquistar a taça. Campeão mineiro, o Cruzeiro vive boa fase e tem a melhor campanha geral da Libertadores. A Raposa conta ainda com o atacante Fred, maior artilheiro do Brasileirão em atividade, com 142 gols marcados.



O ataque também é o ponto positivo do Corinthians. O Timão investiu nas contratações de Mauro Boselli e Vagner Love e conta com Gustavo em fase iluminada. A equipe ainda repatriou o técnico Fábio Carille, campeão brasileiro em 2017. Já o Grêmio de Renato Gaúcho tem no atacante Everton o seu principal destaque para voltar a vencer o Brasileirão após 23 anos de jejum.



Em 2019, o Nordeste vai contar com a mesma quantidade de representantes que no ano passado: quatro. Apesar das quedas de Vitória e Sport para a Série B, CSA e Fortaleza conseguiram o acesso e se juntam a Bahia e Ceará. No Fortaleza, a expectativa é grande no projeto comandado por Rogério Ceni. Campeão cearense e semifinalista da Copa do Nordeste, o tricolor anunciou o atacante Kieza e busca outros reforços.

Já o CSA volta à elite depois de 32 anos. Para permanecer na Série A, o azulino aposta em nomes rodados, como os laterais Armero e Apodi. Até aqui, o clube alagoano fez nada menos que 32 contratações em 2019.

GUIA DA SÉRIE A BLOCO 1: BRIGA PELO TÍTULO

Palmeiras

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras é novamente candidato ao título. O elenco estrelado ganhou ainda mais força com a chegada de Ricardo Goulart. Menos badalados, Zé Rafael, Carlos Eduardo e Felipe Pires também foram contratados. No comando técnico, Felipão é um dos treinadores mais vencedores da história do clube.

Time base: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu e Ricardo Goulart e Deyverson. Treinador: Felipão.

Destaque: Ricardo Goulart

Olho nele: Carlos Eduardo

Dudu e Ricardo Goulart se destacam no ataque do Palmeiras, atual campeão (Foto: SE Palmeiras / Divulgação)

Flamengo

Com um elenco recheado, o Flamengo é outro time que inicia a disputa do Brasileirão como candidato ao título. A nova diretoria do clube carioca investiu pesado para buscar isso. Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique são alguns dos nomes que compõem o elenco rubro-negro. No banco, Abel Braga, ex-Fluminense, tem a missão de ajustar o time.

Time base: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuellar, Willian Arão, Everton Ribeiro e Diego; Bruno Henrique e Gabriel. Treinador: Abel Braga.

Destaque: Bruno Henrique

Olho nele: Gabriel

Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta: trinca do estrelado Flamengo comemorou o título carioca e chega em alta para o Brasileirão (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Cruzeiro

O Cruzeiro é um dos favoritos a brigar pelo troféu que ergueu pela última vez em 2014. Completando o quarto ano no comando da Raposa, Mano Menezes conseguiu manter a base que foi campeã da Copa do Brasil no ano passado e ganhou reforços importantes como os meias Rodriguinho e Marquinhos Gabriel e o atacante Pedro Rocha. Os primeiros frutos foram colhidos com o título do Campeonato Mineiro e a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, com 100% de aproveitamento e sem tomar gol após cinco rodadas. Ainda tem um sério candidato a artilheiro do campeonato: Fred, maior goleador dos pontos corridos com 142 gols em 259 jogos, ele já conseguiu a artilharia em 2012 e 2014 pelo Fluminense e em 2016 pelo Atlético Mineiro.

Time base: Fábio, Edilson, Dedé, Murilo e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Fred. Treinador: Mano Menezes.

Destaque: Fred

Olho nele: Pedro Rocha

Fred é o maior goleador da história dos pontos corridos, com 142 gols, e já foi artilheiro da Série A três vezes (Foto: Vinnicius Silva / Cruzeiro)

Grêmio

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio tentará quebrar a escrita de só conquistar títulos em competições em formato mata-mata. Para isso, a equipe mantém a base campeã da Libertadores de 2017 e tem em Everton o seu principal destaque. Além disso, Renato aposta em bons valores da base, como o meia Jean Pyerre.

Time base: Paulo Victor, Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Michel e Jean Pyerre; Alisson, Everton e Diego Tardelli. Treinador: Renato Gaúcho.

Destaque: Everton

Olho nele: Jean Pyerre

Convocado por Tite, Everton une habilidade e velocidade no ataque do Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Corínthians

Atual campeão paulista, o Corinthians se reforçou na tentativa de voltar ao topo do futebol brasileiro. A principal peça está no banco de reservas: Fábio Carille voltou ao clube após passagem frustrada pelo futebol da Arábia Saudita. No ataque, os experientes Vagner Love e Mauro Boselli são as apostas. Eles têm a companhia de Gustagol, que voltou ao time após ser campeão da Série B pelo Fortaleza e caiu nas graças da torcida. No gol, um paredão chamado Cássio. O time alvinegro é o adversário do Bahia na estreia, domingo (28), às 16h, na Fonte Nova.

Time base: Cássio, Fágner, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Sornoza e Jádson; Clayson e Gustavo. Treinador: Fábio Carille.

Destaque: Cássio

Olho nele: Pedrinho

Cássio fecha o gol do Corinthians desde 2012 (Foto: Daniel Augusto Júnior / Agência Corinthians)

BLOCO 2: CORRIDA PELO G6

Internacional

Terceiro colocado no ano passado, o Internacional é outro time que aposta na manutenção da base. Sob o comando de Odair Hellmann o colorado ficou com o vice no campeonato Gaúcho, mas faz boa campanha na Libertadores. A principal novidade da equipe é o atacante Guerrero. O peruano está livre da punição de doping imposta no ano passado e voltou a jogar no início deste mês.

Time base: Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro; Nico Lopez e Guerrero. Treinador: Odair Helmann.

Destaque: Guerrero

Olho nele: Nonato

Guerrero, aos 35 anos, é o craque do Internacional (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

São Paulo

O São Paulo começa o Brasileirão com a esperança de manter o bom momento da reta final do Campeonato Paulista - que acabou como vice-campeão. Sob o comando do técnico Cuca, o tricolor tenta uma remontada e conta com jogadores experientes, como o meia Hernanes e o atacante Alexandre Pato, principal contratação do clube para o Brasileirão. E aposta ainda em boas peças da base, como o atacante Antony.

Time base: Tiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hernanes e Nenê; Everton, Antony e Alexandre Pato. Treinador: Cuca.

Destaque: Hernanes

Olho nele: Antony

Alexandre Pato é a novidade, mas o "Profeta" Hernanes (foto) é o dono do time do São Paulo (Foto: SPFC / Divulgação)

Santos

Longe do protagonismo no Brasileirão, o Santos aposta no técnico argentino Jorge Sampaoli para voltar aos dias de glória. O desempenho santista chamou a atenção no início do trabalho de Sampaoli, mas o Peixe acabou amargando a queda para o Corinthians na semifinal do estadual. O time segue vivo na Copa do Brasil e tem como principal meta conquistar uma vaga na Libertadores.

Time base: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo e Derlis González. Treinador: Jorge Sampaoli.

Destaque: Jean Mota

Olho nele: Soteldo

Argentino Jorge Sampaoli é o único técnico estrangeiro do Brasileirão 2019 (Foto: Santos FC / Divulgação)

Atlético-MG

O Galo começa o Brasileirão de forma turbulenta, após perder o título do Campeonato Mineiro para o rival Cruzeiro e amargar a eliminação na fase de grupos da Libertadores. Para completar, está sem treinador desde a saída de Levir Culpi, demitido. O interino Rodrigo Santana terá a missão de comandar o time nos primeiros jogos da competição.

Time base: Victor, Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias e Cazares; Luan, Chará e Ricardo Oliveira. Treinador: Rodrigo Santana (interino).

Destaque: Ricardo Oliveira

Olho nele: Guga

O interminável Ricardo Oliveira, prestes a completar 39 anos no dia 6 de maio, é garantia de gol para o Galo (Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG)

Athletico-PR

Sétimo colocado no Brasileirão do ano passado e campeão da Sul-Americana, o Athletico manteve boa parte do elenco e o técnico Tiago Nunes. O Furacão também repete a estratégia de usar um time sub-23 no estadual e grupo principal apenas na Libertadores durante os primeiros meses do ano. Por isso a estreia contra o Vasco, domingo (28), será apenas o sexto da equipe na temporada com os seus principais atletas.

Time base: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Camacho, Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Nikão e Rony; Marco Ruben. Treinador: Tiago Nunes.

Destaque: Marco Ruben

Olho nele: Bruno Guimarães

O argentino Marco Ruben é o homem-gol do Athletico-PR (Foto: Miguel Locatelli / Atlético-PR)

BLOCO 3: MEIO DE TABELA SATISFAZ

Bahia

Com o maior orçamento da sua história, o Bahia trouxe de volta o ídolo Fernandão e conseguiu manter o atacante Gilberto no time. Apesar das expectativas, o tricolor fracassou na Copa do Nordeste e Sul-Americana. O bicampeonato baiano deu uma amenizada na pressão, mas a equipe de Roger Machado ainda carece de reforços para vislumbrar algo maior no Brasileirão. No clube, a ideia é fazer um campeonato seguro, sem brigar na parte de baixo da tabela.

Time base: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton (Douglas Augusto) e Ramires; Élber, Arthur Caíke e Gilberto. Treinador: Roger Machado.

Destaques: Gilberto e Fernandão

Olho nele: Gregore

Fernandão e Gilberto dividem o protagonismo na função de 9 do Bahia (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Fluminense

Longe dos seus melhores momentos, o Fluminense é outro que entra no Brasileirão apenas como coadjuvante. Em crise política e com pouco dinheiro para investir, o tricolor aposta no meia Paulo Henrique Ganso, que volta ao Brasil após passagem frustrada pelo futebol europeu, no atacante Pedro, recuperado de lesão, e nas propostas de Fernando Diniz, treinador da equipe. No estadual, o time chegou à semifinal, mas perdeu para o Flamengo.

Time base: Rodolfo, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva e Ganso; Luciano, Everaldo (Yony González) e Pedro. Treinador: Fernando Diniz.

Destaque: Ganso

Olho nele: Yony González

Ganso é a principal contratação do Fluminense para a temporada (Foto: Mailson Santana / Fluminense)

Fortaleza

Campeão da Série B no ano passado, o Fortaleza volta à Série A após 12 anos ausente. O projeto do time cearense passa pelo técnico Rogério Ceni, que dispensou ofertas para seguir no clube. A boa fase do tricolor dentro de campo continua na atual temporada. O time conquistou o Campeonato Cearense sobre o rival Ceará e é semifinalista da Copa do Nordeste. Nesta semana, a equipe se reforçou com o atacante Kieza, ex-Bahia e Vitória.

Time base: Felipe Alves, Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe e Paulo Roberto; Edinho, Wellington Paulista, Júnior Santos e Osvaldo. Treinador: Rogério Ceni.

Destaque: Júnior Santos

Olho nele: Dodô

Rogério Ceni está no Fortaleza desde o ano passado e recusou oferta do Atlético Mineiro (Foto: Reprodução / Instagram)

Botafogo

O Botafogo busca se reerguer após um estadual bem longe do esperado. O alvinegro não conseguiu chegar às finais das Taças Rio e Guanabara, e na Copa do Brasil foi eliminado pelo Juventude. O resultado do início de ano ruim foi a demissão do técnico Zé Ricardo. Eduardo Barroca vai ter a missão de conduzir a equipe no Brasileirão.

Time base: Gatito, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Jean, Cícero e Alex Santana; Erik, Diego Souza e Luiz Fernando. Treinador: Eduardo Barroca.

Destaque: Diego Souza

Olho nele: Alex Santana

Diego Souza é o segundo maior artilheiro do Brasileirão em atividade, com 100 gols marcados (Foto: Vitor Silva / SS Press)

BLOCO 4: BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO

Vasco

O Vasco começa o Brasileirão sem saber para onde vai. Sem treinador desde que demitiu Alberto Valentim após perder o estadual para o Flamengo, o alvinegro convive com as cobranças constantes da torcida. Com pouco dinheiro para grandes investimentos, o cruzmaltino contratou o meia Valdívia (o brasileiro, não o chileno) por empréstimo do Internacional e aposta em destaques do Campeonato Carioca.

Time base: Fernando Miguel, Raúl Cáceres, Werley e Leandro Castan; Yago Pikachu, Raul, Lucas Mineiro, Lucas Santos e Danilo Barcelos; Marrony e Maxi López. Treinador: Marcos Valadares (interino).

Destaque: Yago Pikachu

Olho nele: Marrony

Entra ano, sai ano, e Yago Pikuchu se destaca no time do Vasco (Foto: Paulo Fernandes / Vasco)

Ceará

Um dos quatro nordestinos na Série A, o Ceará vive um replanejamento. Depois de cair na Copa do Nordeste e perder o título do estadual para o rival Fortaleza, o alvinegro demitiu o técnico Lisca, responsável por salvar a equipe do rebaixamento no ano passado. Enderson Moreira, ex-Bahia, chega para arrumar a casa. Com ele, o Vozão anunciou também os atacantes Bergson, do Athletico-PR, e Matheus Gonçalves, que estava no Fluminense.

Time base: Richard, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Juninho (William Oliveira), Fabinho, Leandro Carvalho, Ricardinho e Fernando Sobral; Ricardo Bueno. Treinador: Enderson Moreira.

Destaque: Ricardo Bueno

Olho nele: ​​​​​​Chico

Demitido do Bahia no dia 31 de março, Enderson Moreira agora comanda o Ceará (Foto: Bruno Aragão / Ceará SC)

Chapecoense

Em sua sexta temporada seguida na Série A, a Chape entra no Brasileirão como mero coadjuvante e deve lutar na parte de baixo da tabela. As eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana deixam o time com o calendário livre para o principal torneio do país. Vice-campeão estadual, o alviverde está no seu segundo treinador em 2019. Ney Franco assumiu o lugar de Claudinei Oliveira.

Time base: Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Gustavo Campanharo; Régis, Everaldo e Aylon.

Destaque: Everaldo

OIho nele: Régis

Ex-Vitória, Ney Franco tem a terefa de manter a Chapecoense "incaível" na Série A (Foto: Rafael Bressan / ACF)

Avaí

De volta à Série A em 2019, o Leão da Ressacada tem como principal objetivo se manter na elite. O título do estadual deu moral para o time de Geninho tentar conseguir a missão. O principal reforço da equipe no ano é o experiente meia Douglas, de 37 anos, ex-Grêmio.

Time base: Vladimir, Alex Silva, Betão, Marquinhos e Iury; Mosquera, Pedro Castro e João Paulo; Getúlio, Lourenço e Daniel Amorim. Treinador: Geninho.

Destaque: Douglas

Olho nele: Getúlio

Douglas, 37 anos, põe talento e experiência a serviço do Avaí (Foto: André Palma Ribeiro / Avaí)

Goiás

O esmeraldino volta à Série A depois de quatro anos na segundona, mas também tem no Brasileirão a busca por um novo começo. A diretoria demitiu o técnico Maurício Barbieri depois de apenas quatro meses de trabalho e perda do título estadual para o Atlético Goianiense. Claudinei Oliveira foi o escolhido para tentar manter o time na primeira divisão. Entre os atletas que chegaram para o Brasileiro está o meia Yago, ex-Vitória.

Time base: Sidão, Kevin, Yago, Rafael Vaz e Marcelo Hermes; Geovane, Giovanni Augusto e Marlone; Michael, Renatinho e Brenner. Treinador: Claudinei Oliveira.

Destaque: Michael

Olho nele: Kevin

Michael, atacante de 22 anos, desperta interesse de grandes clubes (Foto: Reprodução / Instagram)

CSA

O time alagoano volta à elite do futebol brasileiro depois de 32 anos. E bote ascensão nisso: o CSA é o primeiro time a subir da Série D até a Série A em anos consecutivos. Para o retorno, o clube já fez 32 contratações. Entre elas, nomes conhecidos como os laterais Armero e Apodi e o zagueiro Ronaldo Alves. Fora uma enorme surpresa, a briga da equipe será para se manter na primeira divisão.

Time base: João Carlos, Apodi, Gerson, Luciano Castan e Carlinhos; Mauro Silva, Dawhan, Didira e Matheus Sávio; Robinho e Patrick Fabiano. Treinador: Marcelo Cabo.

Destaque: Didira

Olho nele: Dawhan

Eleito o craque do Campeonato Alagoano, meia Didira comanda o CSA (Foto: Reprodução / Instagram)