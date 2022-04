Guia da Série B: como os 20 times chegam para brigar pela elite

Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os 20 times participantes entram em campo a partir desta sexta-feira (8), e iniciam suas missões no torneio - seja para buscar uma das quatro vagas na elite do futebol nacional ou mesmo para evitar o rebaixamento à terceira divisão.

Dessa vez, o calendário está um pouco diferente. Além de ser realizada mais cedo, a partir de abril, a competição também terminará antes do tradicional: no dia 5 de novembro. Isso acontece por causa da Copa do Mundo, que está marcada para começar no dia 21 de novembro, no Catar.

O Bahia é um dos participantes desta edição, já que foi rebaixado na Série A do ano passado. Assim como o tricolor, também caíram o Grêmio, Sport e Chapecoense. Já o Tombense, Novorizontino, Ituano e Criciúma são os times que ficaram entre os quatro primeiros colocados na Série C e subiram de divisão.

O Esquadrão estreará na competição em um duelo de campeões brasileiros. O primeiro jogo é contra o Cruzeiro, nesta sexta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova.

Edição estrelada

A Série B 2022, aliás, marca um recorde histórico: reúne a maior quantidade de campeões da primeira divisão. São seis ao todo, totalizando nada menos que 14 títulos brasileiros. Entre eles, está o próprio Bahia, dono das taças de 1959 e 1988. Também aparecem na lista: Vasco (1974, 1989, 1997 e 2000), Cruzeiro (1966, 2003, 2013 e 2014), Grêmio (1981 e 1996), Sport (1987) e Guarani (1978).

A soma também é grande em títulos de Libertadores. São seis: três do Grêmio, dois do Cruzeiro e um do Vasco. Além disso, o tricolor gaúcho é também campeão mundial. Por outro lado, duas equipes farão suas respectivas estreias na segunda divisão: Novorizontino, do interior de São Paulo, e Tombense, de Minas Gerais.

Outra curiosidade sobre a Segundona de 2022 é que o número de participantes do Nordeste foi mantido: seis. CRB, CSA, Náutico e Sampaio Corrêa permaneceram na divisão. Já o Confiança e Vitória caíram para a Série C, mas o Bahia e o Sport chegaram esse ano.

Assim, o Nordeste é a segunda região com mais representantes, empatada com o Sul (Brusque, Chapecoense, Criciúma, Grêmio, Londrina e Operário-PR). Estão atrás do Sudeste, que possui sete equipes (Cruzeiro, Guarani, Ituano, Novorizontino, Ponte Preta, Tombense e Vasco). Completa a lista o Vila Nova, do Centro-Oeste.

O CORREIO elaborou um guia apresentando o Bahia e os 19 times que ele terá pela frente. O guia está dividido em três blocos: o primeiro traz as equipes que chegaram da Série A, rebaixadas. O segundo tem quem já estava na Série B. E o último, aqueles que conseguiram o acesso através da Série C em 2021.

OS REBAIXADOS

BAHIA

Os primeiros três meses da temporada 2022 do Bahia não saíram como esperado. Com o elenco reformulado, o tricolor ainda não engrenou e acabou eliminado nas primeiras fases do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Os resultados aumentaram a pressão no Esquadrão, que agora foca na principal missão do ano: o retorno à Série A.

Rodallega é a principal arma do ataque do Bahia

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

As atenções, porém, estarão divididas com a Copa do Brasil. Por ter sido campeão do regional no ano passado, a equipe treinada por Guto Ferreira só estreará no mata-mata nacional na terceira fase, diante do Azuriz-PR.

O ponto forte do time é o atacante colombiano Hugo Rodallega, com 12 gols e duas assistências em 13 partidas disputadas.

Aproveitamento na temporada: 45% em 17 jogos. São 7 triunfos, 4 empates, 6 derrotas, com 31 gols marcados e 20 sofridos





CHAPECOENSE

A Chapecoense chega para a Série B como uma incógnita. Campeão em 2020, o Verdão do Oeste acumula eliminações frustrantes na temporada, incluindo queda para o Concórdia nas quartas de final do Catarinense. Além disso, o time também foi superado na primeira fase da Copa do Brasil, pelo Moto Club.

O zagueiro Léo é um dos veteranos da Chape

(Foto: Júlia Galvão/ACF)

A aposta para ir bem no Brasileiro vem da experiência da equipe e do técnico Gilson Kleina. O zagueiro Léo, de 34 anos, tem passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, e, entre os títulos, venceu duas vezes a Série A e outras duas a Copa do Brasil. Entre os novos reforços, está o volante Guilherme Rend, ex-Vitória.

Aproveitamento na temporada: 42%, em 14 jogos. São 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, com 14 gols marcados e 18 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 13ª e 32ª rodadas.





GRÊMIO

O Grêmio chega para disputar sua terceira Série B com a confiança em alta. No último sábado, o Imortal faturou o Campeonato Gaúcho pelo quinto ano consecutivo, com duas vitórias na final sobre o Ypiranga. O título estadual tirou um peso das costas dos jogadores, após o rebaixamento à segunda divisão e a eliminação para o Mirassol na Copa do Brasil.

Diego Souza é um dos principais jogadores do Grêmio

(Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA)

O time aliás, começou a temporada sob o comando de Vagner Mancini, mas a guinada se deu com a chegada de Roger Machado. Entre os destaques do elenco estão o centroavante Diego Souza e o zagueiro Geromel. Vale ficar de olho no jovem volante Bitello, que foi eleito o craque do Gaúchão.

Aproveitamento na temporada: 62% em 16 jogos. São 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com 26 gols marcados e 15 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 16ª e 35ª rodadas.





SPORT

O Sport começou a temporada oscilando e foi eliminado na Copa do Brasil ainda na primeira fase. Há pouco menos de um mês, o técnico Gilmar Dal Pozzo assumiu, e o time cresceu consideravelmente de produção. Mas o cenário ainda é de apreensão.

A única derrota da equipe sob o comando do treinador custou o título da Copa do Nordeste, que ficou com o Fortaleza. E, na última quarta-feira (6), o Leão perdeu nos pênaltis para o Salgueiro e deu adeus ao Pernambucano nas quartas de final. As duas frustrações transformam o início da Série B em fundamental para que o time não entre em uma maré de resultados ruins.

Javier Parraguez é o artilheiro do Sport na temporada

(Foto: Anderson Stevens/Sport)

O Sport aposta principalmente no chileno Javier Parraguez, artilheiro do time na temporada. Até aqui, ele marcou sete gols em 15 jogos pelo time.

Aproveitamento na temporada: 52%, em 23 jogos. São 9 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, com 38 gols marcados e 21 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 11ª e 30ª rodadas.





QUEM FICOU

BRUSQUE

O Brusque chega à Série B com a moral em alta, após dominar o Campeonato Catarinense do início ao fim. Por ter sido melhor colocado na primeira fase, o time do técnico Waguinho Dias fez valer a vantagem e garantiu o título do estadual após dois empates sobre o Camboriú, no último fim de semana.

Alex Sandro é o artilheiro do Brusque, com dez gols

(Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC)

O Marreco, aliás, teve algumas mudanças no elenco em relação ao ano passado. Se perdeu Edu e Thiago Alagoano, que eram referências técnicas, ganhou experiência com o camisa 10 Diego Jardel, além do zagueiro Wallace, ex-Vitória, e do lateral-direito Pará. Com 10 gols na temporada, o atacante Alex Sandro é outro destaque do time.

Aproveitamento na temporada: 66%, em 17 jogos. São 9 vitórias, 7 empates e 1 derrota, com 24 gols marcados e 13 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 15ª e 34ª rodadas.





CRB

No ano passado, o CRB lutou até o fim pelo acesso, mas acabou em 7º lugar, com 60 pontos - a 4 de distância do Avaí, que fechou o G4. Em 2022, o time volta a sonhar com a primeira divisão, ainda que tenha passado por um começo de ano conturbado.

Nas primeiras partidas do ano, a equipe não encaixou, sofreu com surto de covid-19 e os problemas custaram o cargo do técnico Allan Aal. Marcelo Cabo foi contratado como substituto e ainda busca a formação ideal. O CRB caiu na semi da Copa do Nordeste, após derrota por 3x1 para o Sport, mas avançou à final do Alagoano depois de eliminar o rival CSA.

Maicon é um dos medalhões do CRB

(Foto: Francisco Cedrim/CRB)

Campeão da Libertadores (com o Grêmio, em 2017) e da Copa Sul-Americana (com o São Paulo, em 2012), o meia Maicon é um dos experientes do time, que também conta com outro medalhão: o zagueiro Gum, ex-Fluminense. No ataque, a referência é Anselmo Ramon.

Aproveitamento na temporada: 48%, em 20 jogos. São 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com 17 gols marcados e 18 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 19ª e 38ª rodadas.





CSA

O CSA bateu na trave no ano passado, quando terminou com o 5º lugar, a apenas dois pontos de distância do Avaí, o último do G4. Neste ano, a missão é a mesma: o acesso à primeira divisão. E o time vem jogando um bom futebol, ainda que tenha tropeçado diante do CRB.

O aproveitamento do Azulão é um dos melhores entre os participantes da Série B na temporada. Até aqui, tem 65% de rendimento, com 11 vitórias, seis empates e três derrotas.

Uma das vezes que o CSA perdeu, porém, foi para o rival CRB na semifinal do Alagoano. O resultado custou à equipe a perda da vaga na decisão, após ser superada nos pênaltis. Antes, também tinha caído nas penalidades para o Sport, nas quartas de final do Nordestão, após 0x0 no tempo regular.

Osvaldo é um dos jogadores mais conhecidos do elenco do CSA

(Foto: Morgana Oliveira/CSA)

O principal medalhão do time é o atacante Osvaldo, ex-Fortaleza, Fluminense e São Paulo. Além dele, o elenco também tem como destaque o goleiro Marcelo Carné.

Aproveitamento na temporada: 65%, em 20 jogos. São 11 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, com 33 gols marcados e 12 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 3ª e 22ª rodadas.





CRUZEIRO

Primeiro adversário do Bahia, o Cruzeiro vai para seu terceiro ano seguido de Série B. Mas, dessa vez, o momento é diferente. A Raposa agora é um clube-empresa e tem Ronaldo Fenômeno como dono. Apesar de não ter conquistado o Campeonato Mineiro - foi vice-campeão, superado pelo Atlético -, o time celeste ostenta o melhor aproveitamento entre os 20 participantes da Segundona.

A equipe treinada pelo uruguaio Paulo Pezzolano conquistou 70% dos pontos possíveis, além de ter a melhor média de gols marcados na temporada: 2,1 por jogo. Balançou as redes 34 vezes em 16 partidas.

Edu marcou 10 gols em 12 partidas pelo Cruzeiro na temporada

(Foto: Cruzeiro/Divulgação)

O Cruzeiro, aliás, está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, e enfrentará o Remo. O atacante Edu, ex-Brusque, é o artilheiro da equipe, com 10 gols em 12 duelos. Ele foi o artilheiro da Série B em 2021, com 17 gols pela equipe catarinense.

Aproveitamento na temporada: 70%, em 16 jogos. São 11 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, com 34 gols marcados e 15 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 1ª e 20ª rodadas.





GUARANI

O Guarani ficou perto de subir à Série A no ano passado, quando chegou até a última rodada brigando pelo acesso. Mas não conseguiu e terminou na sexta colocação. Ainda assim, optou por manter o técnico Daniel Paulista, que comandará a equipe pela segunda temporada consecutiva.

Neste ano, o Bugre fez um bom Campeonato Paulista, sendo eliminado nas quartas de final nos pênaltis, pelo Corinthians, após um jogo equilibrado.

Giovanni Augusto é o artilheiro do Guarani no ano

(Foto: Guarani/Divulgação)

Um dos destaques da equipe é o meia Giovanni Augusto, artilheiro do Guarani na temporada, com cinco gols em 15 jogos. Outro nome importante, que está chegando agora, é o zagueiro Leandro Castan, que já teve passagens por Atlético-MG, Corinthians, Roma e Vasco.

Aproveitamento na temporada: 42%, em 15 jogos. São 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, com 16 gols marcados e 20 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 18ª e 37ª rodadas.





LONDRINA

O Londrina não vem fazendo uma temporada de destaque. No Campeonato Paranaense, foi eliminado para o Athletico-PR nas quartas de final, após ficar em 6º na classificação geral. Já na Copa do Brasil saiu na primeira fase, após derrota para o Ceilândia.

Douglas Coutinho marcou quatro gols pelo Londrina na temporada

(Foto: Ricardo Chicarelli/ Londrina EC)

Treinado pelo experiente Adilson Batista, o Tubarão espera, na Série B deste ano, não repetir a campanha de 2021, quando brigou até o último jogo para evitar o rebaixamento. Para isso, aposta principalmente nos atacantes Douglas Coutinho, ex-Athletico-PR e Cruzeiro, e Caprini. Os dois são os artilheiros do time, com quatro gols cada.

Aproveitamento na temporada: 50%, 14 jogos. São 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com 15 gols marcados e 16 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 6ª e 25ª rodadas.





NÁUTICO

O Náutico empolgou o torcedor em 2021, quando liderou boa parte do primeiro turno. Mas o rendimento foi caindo e custou o acesso do Timbu. Em 2022, o time quer manter o ritmo do início ao fim e terminar com a vaga na Série A.

Para isso, a equipe do técnico Felipe Conceição chega animada, após conseguir a vaga na final do Campeonato Pernambucano no último fim de semana - eliminou o Santa Cruz nos pênaltis e aguarda Salgueiro ou Retrô. Na Copa do Nordeste, o Náutico foi até a semi, mas acabou superado pelo Fortaleza por 2x0.

Kieza é um dos jogadores do Náutico

(Foto: Tiago Caldas/CNC)

Entre os principais nomes do time, está o atacante Kieza, ex-Bahia e Vitória, que é ídolo alvirrubro. Além dele, vale ficar de olho no meia Jean Carlos e no atacante Júnior Carpina, formado pelo clube e autor de cinco gols no ano.

Aproveitamento na temporada: 52%, com 21 jogos. São 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com 30 gols marcados e 20 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 2ª e 21ª rodadas.





OPERÁRIO-PR

O Operário-PR frustrou os torcedores ao perder na Copa do Brasil ainda na estreia, para o Real Noroeste-ES, por 2x1. Já no Campeonato Paranaense, alcançou as semifinais, mas terminou eliminado pelo Maringá nos pênaltis. Apesar da queda, fez um bom jogo, e o gol não saiu por questão de detalhe. Por isso, o time recebeu elogios do técnico Claudinei Oliveira.

Vanderlei é uma das principais contratações do Operário-PR para a Série B

(Foto: Reprodução/Operário-PR)

O Fantasma terá reforços para a Série B. Entre eles, o veterano goleiro Vanderlei, de 38 anos, ex-Santos, Grêmio e Vasco, e o volante Ricardinho, que tem vasta experiência na competição - incluindo passagens pelo Goiás, Criciúma, Guarani e Sport.

Aproveitamento na temporada: 54%, em 16 jogos. São 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 24 gols marcados e 14 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 12ª e 31ª rodadas.





PONTE PRETA

A Ponte Preta vem de uma enorme frustração no Campeonato Paulista. A Macaca foi rebaixada no estadual após 23 anos e agora terá que amargar os prejuízos financeiros: a redução será de mais de R$ 5 milhões. Também foi eliminada precocemente na primeira fase da Copa do Brasil, para o Cascavel.

Depois das decepções, o time vem passando por uma reformulação, com muitas saídas e chegadas. Entre os reforços, estão o atacante Echaporã (Atlético-MG) e o meia Fabinho (Metalist 1925, da Ucrânia), ambos por empréstimo.

Aproveitamento na temporada: 23%, em 13 jogos. São 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, com 10 gols marcados e 24 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 8ª e 27ª rodadas.





SAMPAIO CORRÊA

O Sampaio Corrêa foi o campeão invicto do primeiro turno do Campeonato Maranhense, com 100% de aproveitamento. Mas o ótimo rendimento não se manteve no returno, e o time perdeu para o Cordino nos pênaltis, pela semifinal. Por isso, precisará fazer a final já em meio à Série B e ficará com as atenções divididas.

Além do estadual, a Bolívia Querida também entrou em campo na temporada pela Copa do Nordeste e do Brasil, mas não foi longe em ambas: no torneio regional, foi eliminada na fase de grupos e, no nacional, caiu para a Portuguesa-RJ na segunda fase.

Ex-Vitória, Eron é um dos jogadores no elenco do Sampaio Corrêa

(Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa)

Vários ex-jogadores do Vitória estão no elenco treinado por Léo Condé, incluindo o meia Soares, o lateral direito Van e os atacantes Eron e Ronan.

Aproveitamento na temporada: 50%, em 19 jogos. São 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com 27 gols marcados e 21 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 4ª e 23ª rodadas.





VASCO

Rebaixado em 2020, o Vasco era um dos times mais cotados para subir à Série A no ano passado, mas permaneceu na segunda divisão, em uma frustrante 10ª colocação. Depois da decepção, passou por reformulação, incluindo a saída do técnico Fernando Diniz.

Agora, o cruz-maltino tem mais uma vez a missão de voltar à elite e acumula bons números na temporada. Sob o comando de Zé Ricardo, a equipe carioca tem o quinto melhor aproveitamento entre os times que disputam a Série B em 2022: 57%, em 15 jogos disputados. No Campeonato Carioca, alcançou a semifinal, em que caiu para o Flamengo após duas derrotas.

Nenê é a referência técnica do Vasco

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

O líder e referência técnica da equipe é o experiente meia Nenê. Mas, aos 40 anos, ele deve ser poupado em alguns jogos. A equipe também se reforçou para a Série B e contratou vários jogadores que prometem se destacar. Como o atacante chileno Carlos Palacios, ex-Internacional, e o lateral-direito Gabriel Dias, ex-Cruzeiro.

Aproveitamento na temporada: 57%, em 15 jogos. São 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com 21 gols marcados e 14 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 7ª e 26ª rodadas.





VILA NOVA

O meia-atacante Matheuzinho chegou ao Vila Nova neste ano com o status de principal contratação e não tem decepcionado. Com sete gols e duas assistências, o jogador ajudou o time a chegar às semifinais do Campeonato Goiano - em que o Tigre foi eliminado pelo campeão Atlético-GO - e na terceira fase da Copa do Brasil. Após passar por Rio Branco-AC e Guarani, os goianos enfrentarão o Fluminense.

Matheuzinho é o destaque do Vila Nova

(Foto: Vila Nova/Divulgação)

O principal objetivo do Vila Nova, porém, é a Série B, e o acesso à primeira divisão nacional. Treinado por Higo Magalhães, a equipe segue se reforçando e, recentemente, chegaram nomes como o atacante Daniel Amorim, ex-Vasco, e o zagueiro Alisson Cassiano, que defendeu o Vitória nos primeiros três meses do ano.

Aproveitamento na temporada: 56%, em 16 jogos. São 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, com 27 gols marcados e 17 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 17ª e 36ª rodadas.





QUEM SUBIU

CRICIÚMA

O Criciúma está de volta à Série B, mas pouco entrou em campo antes de estrear na segunda divisão. Isso porque foi rebaixado no Campeonato Catarinense no ano passado, e a segunda divisão do estadual só começa no fim de maio.

Com a temporada atípica, o time só disputou dois jogos, ambos pela Copa do Brasil. Empatou em 0x0 com o Nova Iguaçu e perdeu para o Goiás na fase seguinte, o que causou a eliminação no mata-mata nacional.

Marquinhos Gabriel está entre os reforços do Criciúma

(Foto: Celso da Luz/Criciúma E.C.)

O Tigre aposta na força coletiva. Jogadores como o meia Marquinhos Gabriel, ex-Vasco, e o atacante Thiago Alagoano, ex-Brusque, foram contratados para reforçar a equipe do técnico Cláudio Tencati.

Aproveitamento na temporada: 16%, em dois jogos. São 1 empate e 1 derrota, com 1 gol sofrido.

Quando enfrenta o Bahia? 10ª e 29ª rodadas.





ITUANO

O Ituano volta a disputar a Série B após 14 temporadas e chega com a pompa de campeão da terceira divisão em 2021. Em 2022, conseguiu uma das melhores campanhas de um time do interior no Campeonato Paulista, mas caiu para o campeão Palmeiras nas quartas de final.

Por outro lado, o Galo de Itu faturou o título do Troféu do Interior do estadual, com vitória por 3x0 sobre o Botafogo-SP, e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2023.

Rafael Elias é destaque do Ituano

(Foto: Fernando Roberto/Ituano FC)

Com a moral em alta, o Ituano planeja manter a regularidade no retorno à Série B. Alguns dos principais nomes do elenco do técnico Mazola Júnior são o volante Jiménez, o veterano meia Gerson Magrão e o atacante Rafael Elias.

Aproveitamento na temporada: 53%, em 15 jogos. São 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 24 gols marcados e 16 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 5ª e 24ª rodadas.





NOVORIZONTINO

O Novorizontino disputará a Série B pela primeira vez em sua história, mas a temporada até aqui não é animadora. O time tem o pior aproveitamento entre os participantes da competição e não conseguiu qualquer vitória em 13 jogos.

Destes, 12 foram pelo Campeonato Paulista - e, com apenas três pontos somados, a equipe acabou rebaixada no estadual. Teve também uma partida pela Copa do Brasil, que resultou na eliminação do Novorizontino na primeira fase: derrota por 1x0 para o Tuna Luso.

Diego Torres é um dos reforços do Novorizontino

(Foto: Reprodução)

Depois das decepções, o clube de Novo Horizonte passa por uma reconstrução. Nove reforços já foram anunciados, incluindo o centroavante Ronaldo, que foi o artilheiro do Paulistão, com nove gols pela Inter de Limeira. Quem também chega para o elenco comandado por Allan Aal é o meia argentino Diego Torres, ex-Chapecoense e CRB.

Aproveitamento na temporada: 7%, em 13 jogos. São 3 empates e 10 derrotas, com 5 gols marcados e 20 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 14ª e 33ª rodadas.





TOMBENSE

Mais um estreante na Série B, o Tombense não se classificou para a semifinal do Campeonato Mineiro. Depois, foi vice-campeão do Troféu Inconfidência do estadual - o título ficou com o Democrata. Pela Copa do Brasil, se prepara para enfrentar o Ceará na terceira fase, depois de passar por Icasa e Moto Club.

Ciel é o artilheiro do Tombense

(Foto: Victor Souza/Tombense)

No mata-mata nacional e na Segundona, porém, o Tombense terá um importante 'desfalque': seu estádio. Neste momento, o Almeidão não atende as exigências da CBF para as duas competições e, por isso, passará por obras. Só deve estar disponível no returno da Série B. Com isso, o clube de Minas Gerais já definiu que mandará seus próximos compromissos em Muriaé, cidade vizinha a Tombos.

Um dos destaques do time treinado por Hemerson Maria é o atacante Ciel, com oito gols marcados em 12 partidas.

Aproveitamento na temporada: 35%,em 16 jogos. São 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com 13 gols marcados e 17 sofridos.

Quando enfrenta o Bahia? 9ª e 28ª rodadas.





Jogos da primeira rodada:

8 de abril (sexta-feira)

19h - Brusque x Guarani - Augusto Bauer, Brusque (SC)

- Brusque x Guarani - Augusto Bauer, Brusque (SC) 19h - Vasco da Gama x Vila Nova - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

- Vasco da Gama x Vila Nova - São Januário, Rio de Janeiro (RJ) 21h30 - Bahia x Cruzeiro - Fonte Nova, Salvador (BA)

9 de abril (sábado)

16h - Chapecoense x Ituano - Arena Condá, Chapecó (SC)

- Chapecoense x Ituano - Arena Condá, Chapecó (SC) 16h30 - Ponte Preta x Grêmio - Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

- Ponte Preta x Grêmio - Moisés Lucarelli, Campinas (SP) 18h30 - Sport x Sampaio Corrêa - Ilha do Retiro, Recife (PE)

- Sport x Sampaio Corrêa - Ilha do Retiro, Recife (PE) 21h - Tombense x Operário - Soares de Azevedo, Muriaé (MG)

10 de abril (domingo)

11h - Londrina x Náutico - Estádio do Café, Londrina (PR)

