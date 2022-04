Guitarra de Kurt Cobain no clipe de Smells Like Teen Spiri vai a leilão

A icônica guitarra azul usada por Kurt Cobain (1967-1994) no videoclipe da música Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, nos anos 1990, será leiloada no próximo mês, com preço estimado de US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões). "Com Smells Like Teen Spirit acumulando mais de 1,4 bilhão de visualizações no YouTube, a Fender azul de 1969 é sem dúvida uma das mais famosas do rock," avalia Martin Nolan, diretor executivo da Julien's Auctions.

"Esta é uma das guitarras mais icônicas a chegar ao leilão, esta é a guitarra azul Mustang Fender, uma das guitarras favoritas de Kurt Cobain. A guitarra vem com seu case original e, também, a cinta da guitarra, então isso é muito importante para os colecionadores quando vão ao leilão conhecer a originalidade", disse Nolan, observando que a guitarra ficou com a família desde a morte de Cobain em 1994.

A guitarra de Cobain é a estrela do leilão Ícones da Musica da casa de leilões, que acontece em Nova York e online de 20 a 22 de maio. Nolan disse que a casa de leilões estimou conservadoramente uma faixa de preço para a guitarra de US$ 600 mil (R$ 3 milhões) a US$ 800 mil, mas ressaltou que "essa é uma estimativa de leilão muito conservadora". Parte dos lucros vai para uma instituição de caridade de saúde mental.

Em 2020, o violão usado por Kurt Cobain durante a gravação do álbum MTV Unplugged in New York, do Nirvana, em 1993, foi arrematado por US$ 6 milhões (R$ 32 mi, na época). O comprador foi o empresário australiano Peter Freedman, fundador da empresa Røde Microphones.

Veja Cobain e sua guitarra azul em Smells Like Teen Spirit: