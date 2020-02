Gustavo lamenta empate do Bahia com o Jacuipense: 'Desatenção'

O empate de 1x1 do Bahia com o Jacuipense neste domingo (2), em Pituaçu, pelo Baianão, deixou um gosto amargo nos tricolores. Mesmo com boas chances de gols, o Esquadrão viu o rival igualar o placar nos acréscimos e acabou perdendo a liderança do torneio.

O atacante Gustavo - que usou a camisa 24, em campanha do time contra a homofobia - lamentou. "Desatenção. A gente ficou disperso. Poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo, inclusive com uma chance minha. Outras oportunidades que tivemos para matar, mas não matamos e sabemos que o adversário era o mais difícil da competição, se não for o mais forte que vamos enfrentar nesse campeonato. Só que não podia tomar gol do jeito que a gente tomou. Se estivéssemos mais ligados poderíamos sair daqui com o triunfo", analisou, em entrevista ao canal Premiere.

O novo líder do Campeonato Baiano é o Atlético de Alagoinhas, que venceu o Jacobina por 2x0 e ultrapassou o Bahia no número de gols marcados. Ambos somam oito pontos, assim como o Vitória, terceiro colocado, que ganhou do Vitória da Conquista por 2x1 fora de casa.

O próximo compromisso do time de transição do Bahia será no domingo (8), quando visita, às 16h, o Jacobina. Já a equipe principal tem missões na quarta-feira (5), às 21h30, contra o River-PI, em Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil, e no sábado (8), às 18h, no primeiro Ba-Vi do ano, na Fonte Nova, válido pela Copa do Nordeste.