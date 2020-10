Gusttavo Lima confirma fim do casamento com Andressa Suita: 'Não houve traição'

O cantor Gusttavo Lima confirmou o término de seu casamento de cinco anos com Andressa Suita. Em entrevista ao blogueiro Leo Dias, o sertanejo explicou que o pedido de separação partiu dele, na última segunda-feira (5), e garantiu que não houve traição.

“Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, afirmou.

“Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma”, assinalou Gusttavo em entrevista a Leo.

Gusttavo está tranquilo com o fim do relacionamento e diz que o respeito entre os dois permanecerá para sempre. “Temos um propósito maior do que tudo, que é criar 2 filhos, que será repleto de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo.”