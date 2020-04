Gusttavo Lima doa R$ 500 mil em alimentos para famílias que vivem de lixão

Durante a live que fez neste sábado (11), Gusttavo Lima doou R$ 500 mil em alimentos para as 700 famílias que vivem do lixão de Aparecida de Goiânia.

"Fiquei triste, encabulado, porque são 700 famílias que dependem desse lixão. Aquelas cenas que você me mostrou, quando desce o caminhão de lixo, as crianças e mulheres rasgando o saco de lixo para ver se tem resto de comida, isso é muito triste", diz se referindo a um vídeo que foi mostrado para ele por alguém de sua produção.

Em um primeiro momento, o sertanejo fala como se a doação fosse partir de um grupo de pessoas. "Então, a gente vai destinar esses alimentos para essas 700 famílias que dependem não, porque isso é humilhação, é praticamente viver na miséria. Essas 700 famílias de Aparecida de Goiânia que trabalham no lixão e rasgam sacolas para ver se tem restos de comida. Então, se depender da gente essas pessoas vão ter nos próximos seis meses bastante comida para sobreviver."



No entanto, após ouvir um comentário vindo dos bastidores da transmissão ao vivo, ele adota um tom mais sério e incisivo. "Se a galera não quiser doar, eu vou doar R$ 500 mil em alimentos para essas pessoas que vivem do lixão de Aparecida de Goiânia, está bom?", confirma.



"Porque isso é coisas que às vezes a gente não conhece, não sabe que acontece, mas isso é a realidade de muitas pessoas. Então eu estou doando do meu bolso, do meu coração, R$ 500 mil para essas 700 famílias direto que vivem do lixão de Aparecida de Goiânia. Organiza, faz o cheque, compra tudo e fornece esses alimentos para essas famílias", ressalta Gusttavo Lima.



Além dessa doação e outras, a transmissão ao vivo, que durou 7 horas e 27 minutos, teve músicas clássicas do sertanejo, muitos anúncios publicitários, o cantor bebendo bastante, como já é de costume, contando piadas e cozinhando.



Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, também apareceu para beber, cantar e ajudar o marido na cozinha.



Assim como a live de Marília Mendonça, o show online do cantor mineiro também contou com intérprete para pessoas com deficiência auditiva.



As transmissões ao vivo de cantores de diversos gêneros se tornaram um fenômeno durante a quarentena.