Gusttavo Lima pede volta de shows: ‘segmento não pode mais ficar parado’

O cantor sertanejo Gusttavo Lima defendeu a volta dos shows com público, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, em uma postagem no Instagram neste sábado (5).

Ele compartilhou uma outra postagem feita por Marcos Mioto, pai do também cantor Gustavo Mioto, na qual ele falava que se as pessoas se cuidam para ir à praia e outros lugares, elas também podem se cuidar para voltar a frequentar eventos.

As imagens mostram o trânsito congestionado na saída de São Paulo para o feriadão no litoral. Segundo a BandNews, o fluxo de veículos rumo à Baixada Santista e ao litoral norte paulista já ultrapassou os índices vistos durante o Carnaval.

O setor de entretenimento está parado desde a primeira quinzena de março, quando a pandemia da covid-19 estourou no Brasil, e como muitas famílias dependem dos shows para sobreviver, Gusttavo endossou o pedido para que as autoridades revejam uma forma de retomar as atividades de forma segura.

"Nosso segmento não pode mais ficar parado... São tantas famílias que dependem disso para ter o que comer em casa. Músicos, técnicos, cantores, seguranças, garçons enfim... Somos capazes de tomar todas as providências cabíveis, para que os eventos voltem com toda segurança social e conforto para o nosso público!!! O setor de entretenimento pede socorro", afirmou o sertanejo.

Confira a postagem.

Com mais de 4 milhões de casos confirmados, o Brasil já registrou mais de 125 mortos por conta da doença. Apesar dos números alarmantes, o processo de retomada de atividades já foi iniciados nas grandes cidades do país, incluindo Salvador, que já está na segunda fase de reabertura do comércio.