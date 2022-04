Guto celebra triunfo sobre o Cruzeiro e jogo coletivo do Bahia: 'Soubemos sofrer'

Apesar da desconfiança após as eliminações precoces nas primeiras fases da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o Bahia deixou boa impressão na estreia da Série B do Brasileirão.

Em uma noite iluminada do atacante Vitor Jacaré, o Esquadrão venceu o Cruzeiro por 2x0, na Fonte Nova, e conquistou os primeiros três pontos no torneio. Fora o oportunismo de Jacaré, Guto elogiou a postura apresentada pelo time em campo e disse que o Bahia soube sofrer.

"Acho que nós temos um jogo coletivo e mostramos uma coletividade defensiva que antes não mostramos com tanta força. Soubemos sofrer”, disse o treinador.

"Fizemos um grande jogo, mas temos que avançar a ponto de jogar em um nível mais alto e trazer essa confiança. São estágios. Mas eu posso dizer que essas competições em que nós fomos mal, por outro lado, trouxeram uma dor para o jogador que ele não quer de novo. E fez com que ele focasse ainda mais, se determinasse ainda mais. E que a vivência de grupo fizesse que cada um aprendesse sobre o companheiro", completou.

O próximo desafio do Bahia na Série B do Brasileirão será na sexta-feira (15), quando visita o Náutico, às 21h30, no estádio dos Aflitos, em Recife.