Guto comanda treino tático e faz ajustes na defesa do Bahia

Em fase de preparação para a estreia na Série B, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta sexta-feira (1º), no CT Evaristo de Macedo. O dia do tricolor foi dedicado aos ajustes táticos.

Em um dos campos, o técnico Guto Ferreira dividiu o elenco em dois grupos. Os jogadores de defesa realizaram um trabalho de posicionamento e movimentação.

Bahia muda peças, mas defesa continua sendo dor de cabeça do time

Já do outro lado, os jogadores de ataque passaram uma atividade com foco nas ultrapassagens e finalizações. Recém contratados, o goleiro César e o zagueiro Didi participaram normalmente do treino.

Antes do trabalho, Guto montou a equipe titular e comandou um coletivo tático. O treinador parou o treino em alguns momentos para passar orientações e corrigir o posicionamento da defesa.

Neste sábado (2), os jogadores voltam aos trabalhos na Cidade Tricolor. A estreia do Bahia na Série B será na próxima sexta-feira (8), contra o Cruzeiro, às 21h30, na Fonte Nova.