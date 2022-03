Guto começa a montar time do Bahia que vai enfrentar o Jacuipense

Com a semana inteira para fazer os ajustes necessários para o Bahia voltar a vencer, o técnico Guto Ferreira começou a montar a equipe que enfrenta o Jacuipense, no próximo sábado (12), às 16h, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano.

Na Cidade Tricolor, Guto aproveitou a presença de praticamente todos os atletas e fez um trabalho de movimentos defensivos e ofensivos. Antes, os jogadores passaram por um treino de potência, na academia.

Diante do Jacuipense, o tricolor ainda não terá o goleiro Danilo Fernandes. Atingido por estilhaços durante o ataque a bombas ao ônibus do Bahia, Danilo voltou a treinar no CT Evaristo de Macedo, mas por enquanto está realizando apenas trabalhos leves na academia.

Além de Danilo, o zagueiro Gustavo Henrique também está fora do jogo. Ele foi expulso na derrota para o Atlético de Alagoinhas, por 2x1, no Carneirão, e vai cumprir suspensão.

Por outro lado, Guto vai ter à disposição o volante Patrick. Ele cumpriu suspensão na derrota para o Sport, pela Copa do Nordeste, e deve voltar ao time tricolor.

O trabalho do dia contou ainda com a presença do zagueiro Gabriel Xavier. Formado nas categorias de base do tricolor, ele está recuperado de uma cirurgia a qual foi submetido no final do ano passado. Já o goleiro Dênis Jr. foi liberado do treino para realizar consulta médica. O jogador sofreu convulsões na última semana.

Com apenas seis pontos em sete jogos do Baianão, o Bahia está 6ª colocação e corre risco de rebaixamento no estadual. O Jacuipense lidera o torneio com 100% de aproveitamento. O Jacupa venceu todos os sete jogos que disputou.