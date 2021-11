Guto Ferreira rebate vice-presidente do Grêmio: 'Nos deu combustível'

Resposta na bola. Esse foi o sentimento dos tricolores após o triunfo sobre o Grêmio, por 3x1, na noite desta sexta-feira (26), na Fonte Nova. Antes da partida, o time baiano foi provocado pelo vice-presidente de futebol do time gaúcho, Denis Abrahão.

Durante entrevista, o dirigente chegou a criticar a torcida do Bahia e disse que não tinha medo de jogar contra o Esquadrão na Fonte Nova.

“Se a torcida do Bahia fosse como a do Grêmio, eu estaria preocupado. Porque a nossa é inigualável, apoia do primeiro ao último minuto, e isso nos faz muita falta. Mas a do Bahia, com 20 minutos está resmungando. Se tivermos malandragem e experiência podemos tirar vantagem disso. E estamos preparados para isso, para de uma hora para a outra transformar tudo. Vamos sair com uma grande vitória, consagradora para um novo momento do Grêmio”, afirmou ele.

Após a partida na Fonte Nova, o técnico Guto Ferreira valorizou o trabalho realizado pelo elenco e comissão técnica, mas admitiu que as palavras de Denis Abrahão foram utilizadas como combustível para motivar os atletas.

"A necessidade e o profissionalismo fizeram o resultado. A partir daí, a boca fala o que quer. Se o cara quer dar combustível para a gente... Ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser colocado para baixo verbalmente, falou mal da nossa torcida. Mexeu em coisas que só nos motivou. O algo a mais, a cereja do bolo, foi dada por eles. Foi gasolina, e que bom que eles jogaram para nós", disse Guto.

Nas redes sociais, o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, também usou as redes sociais para ironizar o dirigente gaúcho e pedir respeito ao Bahia.

"“A torcida do Bahia com 20 minutos está resmungando”... Não demos nem tempo para vc ver a bobagem que falou. Sexta-feira na Bahia é dia de Oxalá; é dia de Lemba. Jogamos de branco. Jogamos de África. Nunca mais fale da torcida do Bahia. Respeite! Vencemos. Na fé. No axé!", escreveu Ferraz.

O confronto entre Bahia e Grêmio ganhou contornos de decisão por conta da situação das equipes na tabela de classificação. O triunfo tricolor não só tirou o Esquadrão da zona de rebaixamento como complicou a vida do time gaúcho. Com 36 pontos em 35 jogos, o Grêmio está na 18ª colocação e pode ser rebaixado na próxima rodada.