'Guto fez o simples', enaltece Gilberto após Bahia vencer o Athletico

A estreia de Guto Ferreira no comando técnico do Bahia foi com o pé direito. Na noite deste sábado (9), o tricolor venceu o Athletico-PR e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Autor de um dos gols do triunfo por 2x0, na Arena da Baixada, o atacante Gilberto enalteceu a chegada do treinador. Na saída de campo, o camisa 9 explicou que Guto deu moral ao elenco e "fez o simples" para colocar a equipe no eixo.

"Nosso treinador, Guto, deu moral para todos, fez o que a gente entende que era essencial, fazer o simples. No primeiro tempo eu tive duas chances, fiquei chateado, já no segundo tempo consegui ajudar esse elenco a conquistar esse triunfo importante fora de casa. Agora temos um jogo importante em casa", afirmou o centroavante.

Gilberto aproveitou ainda para falar sobre o retorno do público aos estádios. Contra o Athletico, o Bahia sofreu com a presença da torcida adversária. Já no duelo contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (12), na Fonte Nova, será a vez do tricolor receber o apoio das arquibancadas.

"Eu não posso falar que vou fazer gols, é um jogo difícil, mas a entrega, assim como foi hoje, não vai faltar. Quanto mais me xingam mais eu vou para cima para fazer os gols", disse.

A vitória fora de casa deixou o Bahia com 26 pontos, na 16ª colocação do Brasileirão. O Bahia corre o risco de voltar à zona já que neste domingo (10), o Santos, que é o 17º com 25 pontos, encara o Grêmio.