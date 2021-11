Guto Lago assume Cozinha do Hidden a partir desta quarta

O Chef Guto Lago, que durante oito anos comandou a cozinha do restaurante Villa Bahia, no Centro Histórico, assume a Cozinha do Chef no Hidden, a partir desta quarta-feira (3). Guto, que tem especialização em vários países da Europa e atualmente está à frente do restaurante Haack Contemporâneo, na Pituba, e do Marketplace de gastronomia Guto Lago Cozinha Criativa, chega ao projeto de ocupação urbana focado em enogastronomia e música, no Rio Vermelho, trazendo um cardápio enxuto.

Dono de vários prêmios, incluindo o de Chef Revelação da Revista Veja, em 2016, Lago assume a cozinha do Hidden pelas próximas duas semanas, assumindo o lugar por onde já passaram os também premiados chefs Edinho Engel e Danilo Fernandes (Amado) e Vinicius Figueira, do Vini Figueira Gastronomia.

O projeto tem curadoria de Gastronomia do jornalista Ronaldo Jacobina, que escreve sobre o tema aos sábados no jornal Correio.