Guto lamenta chances perdidas do Bahia em derrota para o Vasco: 'Olhar pra frente'

A derrota diante do Vasco, por 1x0, em São Januário, fez o Bahia perder a liderança da Série B e cair para o terceiro lugar. Apesar do resultado ruim, o técnico Guto Ferreira preferiu apontar os aspectos positivos que o tricolor apresentou no duelo.

Após o jogo, o treinador fez a sua análise e elogiou o comportamento da equipe, mesmo ponderando que o time precisa melhorar a eficiência no ataque.

"O que vale é bola na rede. Não adianta nada criar mais situações. Acho que o Bahia fez uma boa partida. Temos nos precipitado um poucos lances de finalização. Mas é dar os parabéns, principalmente para o setor defensivo do Vasco, que conseguiu parar o nosso ataque e através do gol eles venceram a partida", iniciou.

De acordo com o treinador, a derrota no Rio de Janeiro - a segunda do Bahia na Série B -, não pode desestabilizar o elenco. Diz que o jogo contra o Vasco já ficou no passado e agora mira a recuperação diante da Ponte Preta, na próxima sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova.

"Agora é olhar para frente. O que eu falei com os atletas agora no vestiário é que uma hora todo mundo vai perder. O Vasco é o único invicto, mas dificilmente vai terminar o campeonato invicto. Mas quem vai chegar é quem tiver a capacidade de se levantar forte. Então, temos que olhar lá para frente pra não terminar fora da zona de classificação. O mais importante não é liderar agora, o mais importante é estar entre os quatro no final do campeonato", finalizou o técnico.