Guto minimiza chances perdidas e valoriza triunfo do Bahia: 'Estamos criando'

O Bahia conquistou mais um importante triunfo na Série B ao bater o Sampaio Corrêa, por 1x0, na noite desta terça-feira (26), na Fonte Nova. A vitória manteve o Esquadrão na liderança do Brasileirão, com 10 pontos, mas o duelo contra a ‘Bolívia Querida’ expôs a dificuldade do tricolor para balançar as redes.

Apesar do domínio que o Bahia teve durante a partida e a pressão que o time fez no ataque, os jogadores de frente pecaram na pontaria e desperdiçaram a chance de construir um placar elástico. Na visão do técnico Guto Ferreira, apesar do fraco desempenho ofensivo, o mais importante é ressaltar o volume que a equipe conseguiu na criação.

“Que bom que estamos construindo esse número grande de finalizações. Não podemos esquecer que esse número grande passa pelo nível de confiança. Nossa equipe, na frente, com exceção de Rodallega e Daniel, que são mais tarimbados, o mais velho tem 24 anos. Mas são jogadores de qualidade, tanto é que eles conseguem criar esse volume. Contra o CSA fizemos um gol, mas não ganhamos. Não vamos estar perfeitos em todos os jogos. Hoje fizemos um e nos seguramos atrás. 'Ah, mas e se no próximo jogo', não podemos falar do que não aconteceu. Cada jogo é um jogo”, iniciou o treinador.

Guto afirmou ainda que elenco vem trabalhando para melhorar a produtividade, mas destacou que os jogadores que chegaram para a Série B ainda estão se conhecendo e pegando o melhor entrosamento e forma de jogar da equipe.

“Temos trabalhado bastante para melhorar esse índice de finalizações assertivas e com o tempo, tenho certeza, que a nossa equipe vai crescer. Hoje o mais importante foi o resultado. Não podemos esquecer que no jogo tivemos Rildo, Davó, Emerson Santos... Jogadores que chegaram depois. A nossa equipe vem se sustentando com os resultados, isso é o mais importante”, completou.

O Bahia não vai ter muito tempo para pensar no que precisa corrigir. Nesta sexta-feira (29), o Esquadrão tem um novo desafio na Série B. O tricolor encara o Ituano, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, no interior de São Paulo.