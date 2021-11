Guto reconhece má atuação do Bahia, mas diz que 'luta não está perdida'

Depois de ficar sete jogos invicto no comando do Bahia, o técnico Guto Ferreira vive agora o outro lado da moeda. Diante do Sport, na noite desta quinta-feira (18), na Arena Pernambuco, o tricolor caiu por 1x0 e alcançou a segunda derrota seguida no Brasileirão.

Após o jogo, Guto lamentou a atuação da equipe. Ele reconheceu que o Bahia não fez uma boa partida, mas ressaltou que a luta contra o rebaixamento ainda não está perdida. Com 36 pontos, o Bahia entrou na zona e é agora o 17º colocado.

"A equipe esteve bem aquém do que a gente vinha jogando, infelizmente. A atuação culminou com essa derrota que não estava nos planos. Mas nós perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. A situação de achar que seria um pouco mais fácil é porque ficamos sete jogos sem perder, mas aí veio duas derrotas seguidas e agora temos jogos em casa, dos últimos seis, quatro são em casa, e temos que fazer a lição. Precisamos do nosso torcedor empurrando e fazendo a diferença, como sempre fez", disse o treinador.

Questionado sobre a estratégia durante o jogo, Guto afirmou que o Bahia teve um bom volume até a metade do primeiro tempo, mas depois não conseguiu mais desenvolver o seu futebol.

"Até os 25 minutos nós agredimos, tivemos alguma chance, mas faltou. Batemos o tempo todo em acelerar o jogo, buscar a saída mais rápida, ser mais efetivo, mas nós não conseguimos. Às vezes acontece. Mas volto a falar, esse ano mesmo, na Copa do Nordeste, quando tudo parecia perdido, e o Bahia virou. Nunca foi fácil para o Bahia, dessa vez não está sendo diferente e cabe a nós mobilizar para que a gente possa colher o resultado domingo", completou.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será no domingo (21), quando recebe o Cuiabá, às 19h, na Fonte Nova.