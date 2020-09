Ivete puxou o Bloco Eva pela primeira vez no Carnaval de 1996

(Foto: Luiz Hermano/Arquivo CORREIO)

Ivete Sangalo tinha apenas 23 anos de idade quando assumiu, pela primeira vez, o maior bloco do Carnaval de Salvador. Foi em 1996 que a vocalista da Banda Eva – que no ano anterior tinha feito sua estreia no Carnaval puxando o Bloco Adão, criado especialmente para ela – arrastou os foliões do Bloco Eva. O contrato do bloco com o Asa de Águia de Durval Lelys tinha acabado em 1995 e a direção decidiu que Ivete já estava preparada para assumir a missão.

Esta foto de Luiz Hermano, feita no Carnaval de 1996, mostra a estreia de Ivete levando o bloco com o mesmo nome da banda. Essa mesma imagem foi mostrada pelo CORREIO no Cenas de Carnaval, publicado nos 40 anos do jornal. Ivan Dias Marques lembrou que o colunista Hagamenon Brito, do CORREIO, já tinha notado Ivete no ano anterior e apostava como ela tinha tudo para virar uma das musas do Carnaval.

É que em 1995, Alô Paixão, na voz de Ivete, já tinha sido um dos hits do Carnaval. A música estava no álbum Pra Abalar, lançado em maio de 1994. No Carnaval de 1996, o álbum era Hora H e sem dúvidas qualquer folião vai saber cantar Me Abraça, uma das faixas do álbum lançado em julho de 1995.

“Confesso que estou muito nervosa. Estar aqui em cima é uma responsa muito grande”, disse a cantora, em seu primeiro dia puxando o Bloco Eva.

Em fevereiro deste ano, quando a Banda Eva completou 40 anos, Ivete fez uma homenagem ao grupo. “Quero agradecer a essa banda da qual fiz parte por lindos 6 anos, aprendendo, me apaixonando por tantas descobertas incríveis. Foi na banda Eva que conheci meus fãs. Foi essa banda que me trouxe o caminho para encontrar essa turma que me emociona e vive esse lindo sonho de cantar ser realidade. Cada música tem uma presença especial na minha memória, no meu coração”, escreveu, no Instagram.

Ivete ficou na Banda Eva de 1993 a 1999, quando deixou os vocais do grupo para seguir carreira solo. É dela a voz em um dos álbuns de maior sucesso da banda, o Banda Eva Ao Vivo, lançado em 1997 e que vendeu mais de 2 milhões de cópias.