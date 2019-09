Há sete jogos sem perder, Vitória completa um mês invicto

O mês de agosto foi de recuperação do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o 2x0 sobre o Vila Nova na terça-feira (3), em Goiânia, o Leão chegou a um mês de invencibilidade na competição.

O rubro-negro detém o quinto maior período de invencibilidade dentro da Série B 2019 e o segundo mais longevo atualmente. São sete partidas sem perder, com três triunfos e quatro empates - aproveitamento de 61% nesta sequência.

A última derrota do Leão aconteceu no dia 3 de agosto, diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, por 1x0. Aquele resultado decretou a saída do técnico Osmar Loss da equipe logo no dia seguinte.

Por isso, o período invicto compreende justamente o da equipe sob o comando de Carlos Amadeu, anunciado no dia 5 de agosto. Ele venceu o Paraná em casa na estreia, por 2x0, e o CRB fora de casa na sequência por 1x0. Empatou com América-MG e Operário-PR em casa por 0x0, viajou para empatar com o Coritiba em 1x1 e ficou novamente no placar sem gols contra o Botafogo-SP. Por fim, venceu o Vila Nova.

Ranking dos invictos

O maior período de invencibilidade na Série B pertenceu ao Coritiba, que passou dez jogos sem derrota da 10ª à 19ª rodadas. Ficou um mês e 18 dias sem ser batido. Na sequência aparece a Ponte Preta, que ficou nove jogos, da 2ª à 10ª rodadas.

O América-MG aparece em terceiro, mas com uma diferença: assim como o Leão, sua sequência ainda está em andamento. O Coelho não perde há oito jogos, desde o dia 26 de julho, quando foi batido pelo Atlético-GO em casa por 1x0. E também faz uma campanha de recuperação: o time chegou a ser lanterna e agora está em 13º lugar, com 25 pontos.

O Vitória, há sete jogos sem perder, tem a quinta melhor sequência. Isso porque o Sport, que embalou oito jogos de invencibilidade da 7ª à 14ª rodadas, aparece em quarto nesse ranking.