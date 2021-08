Há vagas para a diversidade: veja seleções de estágio para minorias sociais na Bahia

Eliminação da obrigatoriedade do conhecimento prévio de língua inglesa, análise de currículo às cegas e substituição do teste de raciocínio lógico por análise de tomada de decisões são algumas ações corporativas que parecem pequenas, mas podem garantir o acesso de muitos estudantes a uma vaga de estágio. Na Bahia, há pelo menos 55 oportunidades abertas atualmente buscando candidatos com perfis diversos.

O filho de dona Salete e seu Anísio, Caio Couto, é um desses jovens. Estudante de Engenharia Elétrica, conta que os pais batalharam para que ele pudesse ter acesso a uma educação de qualidade e agora que estuda na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e estagia no setor industrial da Braskem, os esforços valeram a pena.

Caio ingressou na empresa no ano passado, através de um programa de estágio pensado para incluir a diversidade de persis sociais. Para o estagiário, processos seletivos flexibilizados permitem que as empresas comecem a enxergar os candidatos pelos seus perfis e não pelas oportunidades que tiveram, que não são iguais para todas as pessoas que buscam uma vaga.

“Sou preto, graças a Nzambi. Mas sabemos que no nosso país, a heterogeneidade do nosso povo é cultural e estrutural, seja isso para o bem ou para mal. Somos corpos no mundo com trajetórias distintas, uns com mais dificuldade do que outros, e para ultrapassar essas barreiras ileso é muito complicado”, diz Caio.

A Braskem está com 37 vagas para universitários de Salvador e Camaçari, além de 18 para estudantes de curso técnico (veja quadro). Em fevereiro, a empresa contratou 19 trainees negros, sendo 84% mulheres. As contratações vieram pelo Programa Liderança Negra Bayer, lançado em setembro de 2020 e atraiu mais de 25 mil inscrições.

“No Brasil, mais de 50% da população se autodeclara negra, mas os índices de negros no mercado corporativo, especialmente em cargos de liderança, não refletem essa realidade. Então, o primeiro foco foi o de promover diversidade e inclusão de profissionais negros, contribuindo para tornar o mercado corporativo mais equânime e fiel à representação racial da sociedade brasileira. O segundo objetivo foi o de trazer mais inovação para a companhia”, explica Paula Castro, diretora de Manufatura da Bayer em Camaçari e co-líder do BayAfro, grupo de afinidade étnico-racial da Bayer.

Alice Lima, 25, foi uma das contratadas no processo seletivo. Formada desde o final de 2019, havia recebido vários “nãos” de empresas após etapas de testes online, que afirmavam que ela não tinha um “fit cultural” para a vaga.

“O ano de 2020 foi um momento de grande reflexão para mim, pois estava em busca da minha identidade como mulher negra, cheguei a passar por muitos momentos de prova, autodeclaração e posicionamento. Quando soube do Programa de Trainee Liderança Negra Bayer, pensei que pudesse ser um sonho distante”.

Mesmo insegura, Alice resolveu se inscrever. “Foi um momento decisivo para a minha vida, em que me autoafirmei como mulher negra. Hoje vejo como uma vitória enorme, não apenas profissional, como pessoal também”.

Cursos

Em Salvador, a Instituição João Carlos Paes Mendonça (IJPCM), braço social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, atua na elevação da escolaridade e qualificação profissional de moradores do entorno dos dois centros de compras. Pessoas de 16 aos 30 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escola pública podem fazer parte. De janeiro a julho 2021, foram inseridos 140 jovens no mercado.

"Oferecemos cursos gratuitos relacionados a projeto de vida e empoderamento. Tem cursos de férias nas áreas relacionadas à fotografia, maquiagem, ao mercado de trabalho. Depois que termina o curso, o jovem passa por uma triagem, temos um banco de currículos online, e vamos dando as orientações para que ele tenha possibilidade de ingressar no mundo do trabalho", explica Laise Lessa, coordenadora do IJCPM.

Todos os aprendizes dos shoppings são jovens egressos do Instituto, que também está presente em capitais como Recife, Aracaju e Fortaleza. Para André Ferreira, diretor social, as vagas para perfis sociais diversos representam um passo importante para a garantia do direito às oportunidades.

"A sociedade ainda precisa passar por um longo caminho até que todos se respeitem, então precisamos de mais líderes mulheres, negros, LGBTQIA+ para que essas oportunidades apareçam", afirma.

Resistência

No final do ano passado, a Magazine Luiza se envolveu em uma polêmica nas nas redes sociais após divulgar um processo seletivo para trainees, exclusivo para pessoas negras. À época, a empresa fez um levantamento com seus colaboradores e estimou que 53% do quadro da empresa era de pessoas negras. Teoricamente, um bom espelho da demografia brasileira. Entretanto, apenas 16% desses profissionais ocupavam cargos de liderança.



“Durante meses, refletimos sobre a questão e como poderíamos resolvê-la. Discutimos o tema com juristas, com ONGs que trabalham com a causa da equidade racial, com representantes do Ministério Público do Trabalho, com executivos de recursos humanos de outras companhias. Chegamos à conclusão de que nosso programa de trainee 2021 deveria envolver apenas candidatos negros”, afirma Patricia Pugas, diretora-executiva de Gestão de Pessoas da empresa.



Os perfis buscados para o Trainee Exclusivo para Negros 2021 era o de jovens pretos e pardos, entre 22 e 30 anos, bacharéis em qualquer área. A Magazine Luiza também retirou a obrigatoriedade do curso de inglês para a seleção. Todos os 19 selecionados, dentre os mais de 22 mil inscritos, ainda estão participando do programa de trainee. Os trabalhos começaram em janeiro de 2021 e devem prosseguir até dezembro.



Para Patrícia, a iniciativa é uma tentativa de corrigir uma distorção que afeta a competitividade da companhia, mas não consegue resolver a mazela histórica social que afeta o Brasil. “Não somos pretensiosos de achar que vamos corrigir uma mazela histórica com essa iniciativa ou mesmo de sermos vistos como um modelo para outras companhias. Trata-se de uma decisão de negócio, para corrigir uma distorção que afeta a competitividade da companhia. Mas sabíamos que essa nossa ação afirmativa iria desencadear discussões”, diz.

Cursos para afroempreendedores de Salvador

A prefeitura de Salvador está realizando o cadastramento gratuito de afroempreendedores interessados em participar da plataforma de negócios AfroBiz Salvador e dos cursos de capacitação AfroEstima Salvador. As inscrições acontecem de forma virtual nos sites: afrobizsalvador.com.br e afroestimasalvador.com.br; ou de forma presencial nas prefeituras-bairro do Pelourinho, Itapuã e Rio Vermelho durante o mês de agosto, de quarta a sexta, das 09h às 16h.



O AfroBiz Salvador é uma vitrine virtual de negócios (marketplace) que divulga produtos e serviços de afroempreendedores do turismo da cidade para o Brasil e para o mundo. Além disso, promoverá a realização de rodadas de negócios que vão conectar os profissionais cadastrados a compradores nacionais e internacionais. Para fazer o cadastro, não é preciso ter empresa, somente preencher um perfil com dados pessoais e incluir seus produtos e serviços a serem comercializados com fotos e descrição de valores e características sobre os mesmos.

O afroempreendedor também poderá se inscrever para o AfroEstima Salvador, um programa gratuito de capacitação e de mentoria, que será desenvolvido de forma híbrida (online e presencial), com conteúdo digital e físico, organizado por trilhas de conteúdo para cada segmento profissional. Durante os cursos serão oferecidos 13 módulos com disciplinas como Marketing Digital, Gestão de Negócios e Empreendedorismo, além de temas considerados sociais como história, cultura afro-brasileira e da diáspora; e liderança, com foco na juventude negra. Serão três ciclos de turmas e as aulas do primeiro ciclo acontecerão no Pelourinho e Itapuã.

As vagas são limitadas e para mais informações, o contato é pelo WhatsApp (71) 99405-9194 ou acesse diretamente a plataforma de inscrição.

Os projetos fazem parte de um conjunto de ações voltadas para a população afrodescendente de Salvador, elaboradas no âmbito do Plano de Desenvolvimento do Turismo Étnico Afro, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Reparação (Semur), a coordenação do Núcleo de Ações Turísticas do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Salvador e a execução do consórcio de empresas Getin Aceleradora, Topos Tecnologia, Instituto Iris e o IEL/BA.

Atenção às oportunidades:

Braskem – O Programa de Estágio da Braskem oferece 37 vagas para universitários em Salvador e Camaçari e 18 para estudantes de curso técnico. São 30 horas semanais. Mais informações no site: www.braskem.com.br/carreira

Cursos - O Instituto João Carlos Paes Mendonça, em Salvador, está com cursos disponíveis sobre Empreendendorismo para Jovens, Escrita Criativa, Inglês Básico e Criação Gráfica para Instagram. Para inscrever seu currículo no banco de dados e checar os cursos, acesse: ijcpm.com.br/index.php

Itaú – Bootcamp Itaú Devs exclusivo para pessoas trans. As inscrições começaram e vão até 02/09 e as atividades ocorrem em 18/10/21. Durante as cinco primeiras semanas, haverá um programa de formação com conteúdo imersivo em AWS e nas linguagens de programação Java ou .NET. Os participantes iniciam o programa já contratados pelo banco. Inscrições aqui. Essa é a quarta turma do programa, sendo a primeira voltada exclusivamente para pessoas transgênero. Nesta edição, 40 novos profissionais serão contratados pelo banco.

CVC - O grupo de viagens CVC Corp está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021. Quase 80% das vagas são voltadas para atender questões de gênero e étnico-raciais, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIA+. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho pelo site.